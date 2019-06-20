Pilli: Eksiklik yaşanan tüm birimleri güçlendireceğiz

Sağlık Bakanı Ali Pilli, sağlık alanında eksiklik yaşanan tüm birimleri güçlendireceklerini söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Pilli, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan ve bazı sendika yetkililerini kabul etti. Görüşmede sendikanın çalışma hayatıyla ilgili dile getirdiği sorunlar da ele alındı.

Bakan Pilli, “Bu koltuğa siyasi kaygı ile oturmadık, halk adına sağlıkta ne yapabiliriz, insanlara ne verebiliriz kaygımız var. Eksiklik yaşanan tüm birimleri güçlendireceğiz. Sağlık bir bütündür. Hizmeti her yere eşit şekilde dağıtacağız” dedi.

Bakan Pilli, özellikle üst branşlardaki sıkıntıların çözülmesi adına ortaya çaba koyacaklarını kaydetti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan ise en önemli beklentilerinin sağlıkta hizmet kalitesinin arttırılması olduğunu, sorunların çözülmesi için her türlü desteğe hazır olduklarını da dile getirdi.