Pilli, Girne bölgesindeki belediye ve sağlık merkezlerini ziyaret etti

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01/12/2021

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Pilli, Girne bölgesindeki belediye ve sağlık merkezlerini ziyaret etti

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Girne bölgesindeki belediye ve sağlık merkezlerini ziyaret etti.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Pilli, Girne Belediyesi, Alsancak Belediyesi ve belediye test merkezi, Lapta Belediyesi ile Lapta Sağlık Merkezi’ne ziyarette bulundu.

Ziyaretler çerçevesinde Girne Belediye Başkanı  Nidai Güngördü, Alsancak Belediye Başkanı Fırat  Ataser ve Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ ve ile bir araya gelen Bakan Pilli, pandemiyle mücadelede yerel yönetimler ve Sağlık Bakanlığı iş birliği konusunda görüşmelerde bulundu.

Girne bölgesinde yoğun bir nüfusun olduğunu belirten Bakan Pilli, bu bölgede belediyelere büyük görev düştüğünü, bu süreçte belediyelerle yapılan iş birliğinin daha da  geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Covid-19 salgını mücadelesinde her zaman yerel yönetimlerin yanlarında olduğunu belirten Bakan Pilli, Sağlık Bakanlığı ile belediyelerin iş birliği içerisinde hareket ettiğini, dolayısı ile bu süreçte destek veren tüm belediyelere teşekkür ettiğini söyledi.

 

 

01/12/2021 19:46
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TAGS: Pilli, Girne bölgesindeki belediye ve sağlık merkezlerini ziyaret etti
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