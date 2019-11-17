Pilli, Güney Kıbrıs’ta KKTC bayrağının yakılmasını kınadı

Sağlık Bakanı Ali Pilli:” Milli sembolümüz ve değerimiz olan bayrağımıza yapılan bu çirkin eylemi şiddetle kınıyorum”

Sağlık Bakanlığı’’ndan verilen bilgiye göre Pilli şu ifadeleri kullandı;

“Güney Kıbrıs’ta ırkçı, faşist Elam gurubu tarafından Milli sembolümüz ve değerimiz olan bayrağımıza yapılan bu çirkin eylemi şiddetle kınıyorum.

Kıbrıs Türk toplumunun fertleri olarak milli değerlerimize yapılan bu hareketi kabul etmemiz mümkün değildir.

Cumhuriyetimizin 36. Yıl dönümüne gölge düşürmek isteyenler bilsinler ki, böylesi tahriklere asla geçit vermeyeceğiz.

Bu topraklarda ayakta kalmanın yegane yolu birlik, beraberliğimizi muhafaza etmek ve güçlü olmaktan geçiyor .

Bu eylemin tekrarının olmaması adına en kısa sürede gerekli girişimlerin yapılarak gerekli cezaların verilmesinin takipçisi olacağız. Şanlı bayrağımız ilelebet dalgalanacaktır”.

17/11/2019 15:49