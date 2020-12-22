Pilli: Güneyle İlgili tedbir bugün alınabilir

Sağlık Bakanı Ali Pilli, yerel vakalarda artış görüldüğünü belirterek gerekmesi halinde 25 Aralık’tan itibaren kapanma da dahil radikal kararlar alabileceklerini söyledi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’de katıldığı 50+1 programında, Temmuz’dan itibaren yerel vakalarda artış yaşandığını kaydetti ve “Gerekirse 25’inden sonra radikal kararlar alırız. Biz, halkımızın sağlığı için gereken neyse yapacağız. Gerekirse kapanacağız, 21 gün sokağa çıkma yasağı koyacağız. 24’üne kadar gelecek rakamlara göre hükümetle birlikte radikal tedbir alıp 21 gün kapatabiliriz” dedi.

GÜNEYLE İLGİLİ TEDBİR BUGÜN ALINABİLİR

Güney Kıbrıs kaynaklı bulaş riskine de değinen Sağlık Bakanı Pilli, “Bulaş şimdi Türkmenköy, Pile ve Akdoğan çevresindedir. O bölge için Güneyle ilgili bir tedbir de bugün alınacaktır” dedi.

Pilli, yılbaşını daha rahat geçirmek için herkesin kurallara daha sıkı uymasını da istedi.

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22/12/2020 14:32