Pilli, Gürçağ, Öztürk, Küçük açık destek veriyor

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26/08/2024

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Pilli, Gürçağ, Öztürk, Küçük açık destek veriyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy’un destekçileri netleşmeye başladı. 
Taçoy, yaklaşan kurultay öncesinde, UBP Milletvekilleri Ali Pilli, İzlem Gürçağ, Hasan Küçük ve Yasemin Öztürk’ten açık destek aldı. İskele’de partililerle buluşan Taçoy, İskele Edelweiss’de gövde gösterisi yaptı. 
Taçoy ve destekçi milletvekilleri, birlikte sahneye çıktı.
Kurultay öncesi safların netleşmeye başladığı bu dönemde, Taçoy'un arkasındaki vekil desteği dikkat çekiyor.
Kendisine açık dersek veren vekillere teşekkür eden Hasan Taçoy, “Tehdit edilen ve açık destek vermekten çekinen diğer arkadaşlarıma da selamlarımı gönderiyorum. 21 Eylül’de biz kazanacağız, UBP kazanacak, ülke kazanacak” dedi.

26/08/2024 21:34
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TAGS: Pilli, Gürçağ, Öztürk, Küçük açık destek veriyor
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