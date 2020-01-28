Pilli: Termal kamera ve izolasyon odası kuruldu

Sağlık Bakanlığı’nda Bulaşıcı Hastalıkların Yasası kapsamında ilgili tüm paydaşların katılımıyla komite toplantısı gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin başkanlık ettiği toplantıda, korona virüsyle ilgili alınabilecek tüm önlemler detaylı bir şekilde ele alındı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, korona virüsünün Çin’den dünyada yayılmaya başladığı andan itibaren takip ettiklerini ve gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.

Pilli, “Halkımız rahat olsun şuan girişlerde termal kamera ve izolasyon odası kurduk.Oradan gelebilecek hastaları alıp hastanemizde izolasyonlu karantinaya alınacak, yoğun bakımlı servis kurmaya başladık. Olası bir salgında inşallah ülkemize gelmeyecektir ama gelirse de halkımız rahat olsun gerekli tedbirleri aldık yol haritamızı belirlemiş olduk” dedi.

Pilli, “Halkımız bu salgından korkmasın gerekli önlemleri alsınlar salgın görülen ülkelere gitmesinler” yönünde uyarılarda da bulundu.

Bakan Pilli sosyal medyada konuyla ilgili birçok bilgi kirliliği olduğuna da işaret ederek halkın bu tür bilgilere itibar etmemesini Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamalara önem vermesini istedi.

Bakan Pilli, bir soruya karşılık güneyden geçişlerle ilgili de neler yapılabileceğinin toplantıda tartışılacağını ancak hem Güney Kıbrıs’ın hem de Türkiye’nin virüsle ilgili önlemler aldıklarını belirterek” hem Türkiye üzerinden hem güneyden de bir süzgeç vardır” ifadelerini kullandı.

Uzakdoğudan gelen turistler üzerinde kuzeyde de bir sorgulama yapılacağını ifade eden Pilli, Lokmacı sınır kapısına da bir termal kamera konulması yönünde düşünceleri olduğunu belirtti.

Virüsün daha çok yeni olduğunu ve kuluçka süresinin de bilinmediğine işaret eden bakan Pilli, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile iletişim içerisinde olduklarını gerekli tüm malzemelerin Türkiye’den getirilmeye devam ettiğini ifade etti.

Bu tip salgınların belli yıllarda dünyanın değişik yerlerinde ortaya çıktığına dikkat çeken Bakan Pilli, böyle durumlar için kalıcı çözümler üretmek adına ileride ülkeye bir Karantina Hastanesi inşaa etmek istediklerini de söyledi.

BRT

28/01/2020 12:38