Pilli: Hasta olmadan hastalığın ciddiyeti anlaşılmalı

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Markaj programına katıldı ve Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

23 Ocak’ta yapılacak erken seçimlerle ilgili başlayacak propaganda çalışmalarına değinen Pilli, “Önümüzde seçim var. Herkes maskesini takmalı sosyal mesafeye uymalı. Herkes aşı olmalı” ifadelerini kullandı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında yerel yönetimlerin desteğiyle birlikte çalışmaların devam ettiğine dikkat çeken Pilli, “Muhtarlar bugün toplandı. Mesarya bölgesinde aşılama merkezi kuruldu. Dikmen Belediyesi destek veriyor. Lefkoşa Belediyesi de Lefkoşa’da aşı merkezi açtı”dedi.

İkinci doz aşısını olanların mutlaka 3’ncü doz hatırlatma aşısını olması gerektiğini savunan Pilli, “Yoğun bakımdakilerin yarısı aşısızlardır. Aşılı olanlar ise çift dozlu olanlardır” şeklinde konuştu.

Çocukların aşılanması konusuna da değinen Pilli, “dünyada 5-11 yaş arası aşılamalar yeni onaylandı. Yetişkinlere göre aşılar daha düşük dozdur. Aşılar gelince uygulanmaya başlanacak” ifadelerini kullandı.

Yurtdışında okuyan öğrencilerin ülkeye gelmesi için çalışmalar yapılacağını dile getiren Pilli, “PCR testi ile ülkeye gelinecek aşıları yoksa yapılması sağlanacak” dedi.

İngiltere’de PCR testlerinin çok pahalı olduğu ve KKTC’ye gelişte PCR testi yapılmasıyla ilgili gelen soruyu yanıtlayan Pilli, “Dünyada uygulanan kurallar var. İngiltere’den çok sayıda vatandaşımız ülkeye geliyor. Bir düzenleme yapılabilir” şeklinde konuştu.

Bir izleyicinin Ada Pass’ın sorulmaması bir yana ateş ölçümünün de yapılmaması sorusuna cevap veren Pilli, “Halk rahatladı. Denetimlerde sıkıntı var. İnsanlar denetlenmeden kendi önlemini almalı. Hasta olmadan hastalığın ciddiyeti anlaşılmalı. Denetleme görevi herkese düşüyor” ifadelerini kullandı.

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30/11/2021 15:46