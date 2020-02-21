Pilli: İki ay içerisinde sağlıkta gözle görülür iyileşmeler olacak

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’nde incelemeler yaptı.

İlk olarak Dişçilik Bölümünü ziyaret eden Pilli, yeni alınan iki üniteyi yerinde inceledi.

Dişçilik Bölümü Sorumlu Hekimi Halil Bakkaloğlu, seviste daha önce 6 ünite bulunduğunu ve bunlara ek olarak 2 tane daha tam donanımlı son teknoloji ile donantılmış ünite alındığını kaydetti.

Bakkaloğlu, böylelikle hastalara çok daha iyi hizmet verileceğini kaydetti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli de sağlıkta alt yapı eksikliklerinin giderilmesine büyük önem verdikleirni ifade etti.

Pilli, alt yapı eksikliklerinin giderilmesine, çağdaş tıbbın gereklerine yerine getirmeye ve hastahaneşerde sağlık ocaklarında eksik cihazların giderilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Doktor, Hemşire ve sağlık personeli eksikliklerini de gidereceklerini kaydeden Pilli, 6 diş ünitesine 2 tam donanımlı diş ünitesi daha eklendiğini belirttti.

Pilli, 20 ünitelik diş kliniği hedeflediklerini ve 20 ünitelik diş ünitesinin tek bir yerde olacağını da açıkladı.

Hedeflenen diş kliniği projesine ilişikin detaylı açıklamanın önümizdeki hafta içerisinde yapılacağını söyleyen Pilli, sağlık merkezlerindeki eksikliklerin de giderileceğini söyledi.

Pilli “Sağlığın daha ileriye gitmesi için ağaçları diktik yakında meyvesini, alacak iki ay içerisinde sağlıkta gözle görülür iyleşmeler olacaktır, dedi.

Pilli,daha sonra Kulak Burun Boğaz , Göz Servisi ile Dişçilik Bölümü’nde incelemlerde bulundu..(BRT)

21/02/2020 13:05