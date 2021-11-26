Pilli: İlaç sıkıntısı giderilecek

Dikkat eksikliği ve hiperaktif bozukluğu bulunan çocuğunun "Medikinet" isimli ilacının tedarik edilmemesiyle ilgili Sağlık Bakanlığı önünde eylem yapan anne Özlem Akbora Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli ile görüştü.

Görüşme sonrasında bakan Pilli ve Akbora basına açıklama yaptı.

Pilli, Türkiye yetkilileri ile ilaç tedariki konusunda görüşme yaptığını belirterek, ilacın ülkeye geleceğini açıkladı.

Bakan Pilli pandemi nedeniyle Türkiye’den kırımızı reçetelerle satılan ilaçların tedarikinde sorun yaşandığını ancak yapılan girişimlerin ardından bu sorunun çözüleceğini kaydetti.

Bakan Pilli’den ilaç sıkıntısının giderileceği sözünü alan anne Akbora eyleme son verdi. Özlem Akbora özelde çocuğunun genelde ilaç sorunu yaşayan tüm hastaların sorununun giderilmesi için konunun takipçisi olacağına vurgu yaptı.

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26/11/2021 12:54