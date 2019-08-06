Depoda Tarihi Geçmiş Tonlarca İlaç Saptandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, bakanlığa bağlı İlaç ve Eczacılık Dairesi’nde bulunan genel ecza deposunda ilaç depolama sistemi ve uygulanmaya başlanacak yeni kontrol sistemi konusunda açıklamalarda bulundu.

Göreve gelir gelmez ilk ziyaret ettiği ve yerinde incelemede bulunduğu yerlerden birinin İlaç ve Eczacılık Dairesi olduğunun altını çizen Sağlık Bakanı Ali Pilli, depo kısmında bir felaketle karşılaştığını, içerisinde tarihi geçmiş tonlarca ilaç bulunduğunu tespit ettiğini açıkladı.

Mevcut depoda ne kadar ilaç olduğu, ne zaman alındığı, içeriğinin ne olduğu ve son kullanma tarihlerinin bilinmediğini üzülerek söylüyorum diyen Bakan Pilli, bu durumun asla kabul edilemez olduğunu ifade etti.





Bakanlık olarak derhal harekete geçtiklerini belirten Bakan Pilli, şunları kaydetti:

“Maalesef İlaç Eczacılık Dairesi’ne bağlı genel ecza deposunda tarihi geçmiş çok sayıda ilaç olduğunu tespit ettik. Burada bulunan ilaçları kayıt altına alması gereken otomasyon sisteminde de eksiklik söz konusu. İlaçlar sağlıklı olarak mevcut sistemde kayıt altına alınamıyor ve depoda yeni gelen ilaçlar ön kısımlara yerleştirilirken tarihi geçmiş ilaçlar arkada bırakılıyordu.

Yıllarca bu kadar büyük bir ilaç sarfiyatının olması ve yaklaşık 90 kamyon kadar ilacın imha için bu kadar uzun süre beklemesi ve bu kadar büyük bir ihmalin olması kabul edilemez bir durumdur.

Sağlık Bakanlığı olarak kalıcı bir sistem için kolları sıvadık. İlaç ve Eczacılık Dairesi deposunda bulunan tarihi geçmiş ilaçlar ayıklanarak başka depolarda korunup, uygun koşullarda gerekli sağlık tedbirleri alınarak imha edilecektir. Mevcut ilaçların kontrol altına alınması için otomasyon sistemi düzenlenecek ve tarihi geçmiş ilaçlar anında sistemde yer alacaktır.

Otomasyon sistemi %100 verimli hale getirilecek ve ilaçların depoya girişi-çıkış tarihleri, son kullanma tarihleri, depodan çıkışlarının ne zaman olduğu ve ne kadar kaldığı gibi tüm detaylar sistemde yer alacaktır.

Tüm hastanelerimiz ve sağlık merkezlerimizin eczanelerinde bulunan ilaçları da kontrol altına alacağımız bir yapı kuruyoruz. Tek bir ilacın dahi israf edilmemesi konusunda kararlıyız.

Bu kadar uzun süre ilaçların kontrol altında tutulmadığını üzülerek belirtmek isterim. Kalıcı önlemler için düğmeye bastığımızın özellikle altını çizerek, kamuoyunun bilgisine sunarım.”