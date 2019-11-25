Pilli: Kadına karşı uygulanan her türlü şiddet bir insanlık suçudur

Sağlık Bakanı Ali Pilli, kadına yönelik her türlü şiddete karşı hayır demek için toplumun gereken dayanışmayı ve hassasiyeti göstermesi gerektiğini kaydetti ve kadına karşı uygulanan her türlü şiddetin bir insanlık suçu olduğunu vurguladı.

Pilli, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısısyla mesaj yayınladı.

Geçtiğimiz günlerde maalesef yine bir kadın sağlık çalışanının bir hasta yakını tarafından şiddete maruz kaldığını belirten Pilli, “Yaşanan bu olayların hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini, konunun takipçisi olduğumuzu bir kez daha anımsatır, her ne koşulda olursa olsun şiddetin kabul görülemeyeceğini vurgularım. Unutmayın! Kadınlarımız; annelerimizdir, eşlerimizdir, çocuklarımızdır, sevdiklerimizdir” dedi.

25/11/2019 19:40