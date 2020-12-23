Pilli: Kadro açılması ve istihdam yapılmasını istiyoruz

Haber Kıbrıs- Özel

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Haber Kıbrıs WEB TV’de yayınlanan Günaydın Ada programına katıldı ve Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtladı.

Sağlık Bakanı ALi Pilli, Pandemi Hastanesinin düzenli çalışabilmesi için hemşire ve doktora ihtiyaç olduğunu belirterek, bu konuda adım atılması için kadro açılmasını beklediklerini söyledi. Pilli, hemşire alımı için Kamu Hizmeti Komisyonu’na başvurduklarını ve 10 doktorun alınması için Bakanlar Kurulundan onay beklendiğini açıkladı. Pandemi hastanesinin sadece covid 19 vakaları için değil acil durum hastanesi olarak ileride hizmet vereceğini anlatan Pilli, Parademik ve Eczacılar alınması konusunda da adım atıldığını vurguladı.

Turanlı: Çalışanlara eğitim veriliyor

Canlı yanında Acil Durum Hastanesi’nin (Pandemi Hastanesi) yapımını üstlenen yüklenici firma adına Taş yapı firmasından Hüseyin Turanlı, yaptığı çalışmalardan dolayı Bakan Pilli’ye teşekkür plaketi sundu. Hüseyin Turanlı, hastanede çalışmaların tamamlandığını ve hizmet vermeye hazır olduğunu söyledi. Turanlı, hemşire ve teknik personele hastanenin işleyişiyle ilgili eğitim verildiğini söyledi.

Pilli: Nöroloji Bölümü Pandemiye taşınacak

Sağlık Bakanı Ali Pilli, hastanenin hizmet vermeye hazır olduğunu belirterek, önümüzdeki günlerde faaliyetlere başlanacağını açıkladı. Pilli, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ndeki Nöroloji Bölümünün Pandemi Hastanesine taşınacağını ve Dr Burhan Nalbantoğlu’ndaki Ayakta Tanı Merkezi’nin hizmet vermeye devam edeceğini söyledi.

"Nöroloji ilk etapta iki hastanede hizmet verecek"

Pilli, mevcut yapıyı bozmadan çalışmaları sürdüreceklerini belirterek, “Eski hastaneden Pandemi hastanesine hasta taşınmayacak. Nöroloji Bölümü eski hastane ile pandemi arasında eşgüdüm içinde çalışacak. Yeni vakalar, Pandemi Hastanesi’ndeki Nörolojiye yatırılacak. Eski Hastanedeki Nöroloji Bölümündeki hastalar bitince artık buraya hasta kabul edilmeyecek” dedi.

“10 doktorun onaylanmasını bekliyoruz”

Sağlık alanında personel eksikliği olduğuna dikkat çeken Pilli, hemşire alımı için Kamu Hizmeti Komisyonu’na başvurduklarını dile getirdi. Pilli, 10 doktorun alınması için Bakanlar Kurulundan onay beklendiğini açıkladı.

Kadro açılması ve istihdam yapılmasını istiyoruz

Pandemi hastanesinin sadece covid 19 vakaları için değil acil durum hastanesi olarak ileride hizmet vereceğini anlatan Pilli, “Parademik ve Eczacılar alındı. Kadro açılması ve istihdam yapılmasını istiyoruz” dedi.

Bu habere tepkiniz:



23/12/2020 09:47