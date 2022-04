Pilli: Kanser ilaçlarıyla ilgili ihale sonuçlandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda milletvekilleri, kanser haftası nedeniyle kanser hastalığıyla ilgili konuları gündeme taşırken, Sağlık Bakanı Ali Pilli, son dönemde ilaç sıkıntısı yaşandığını ama kanserlerle ilgili ilaçlarda anlatıldığı kadar sıkıntı yaşanmadığını söyledi.

Bakan Pilli, kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar için açılan ihalenin sonuçlandığını ve bugün imza atılacağını da bildirdi.

KKTC’de uluslararası standartlarda kanser tedavisi verildiğini, ilaçların devlet tarafından karşılandığını, eksiklikler bulunduğunu bu noktada sevklerin yapılarak tedavi sağlandığını söyledi.

HPV aşılarının temini yönünde çalışmalar yapıldığını açıklayan Pilli, sivil toplum örgütleriyle iş birliğinde sağlığı ileriye taşıma hedefleri bulunduğunu ifade etti.

ROGERS’TAN “KANSER HAFTASI’NIN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ” KONULU KONUŞMA

Meclis’te ilk güncel konuşmayı yapan HP Milletvekili Jale Refik Rogers, “Kanser Haftası’nın düşündürdükleri” konusunda söz aldı. Sağlığın tedavi edici boyutunun daha çok gündemde olduğunu dile getiren Rogers, koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesinin daha önemli bir hale geldiğini söyledi.

Pandemi nedeniyle kanser teşhislerinde gecikmeler olduğunu erken tanı çalışmalarına hız vermek gerektiğini dile getiren Rogers, Kanser Kayıt Yasası’nın geçmesiyle bildirimi zorunlu bir hastalık olduğunu ama bildirim ağı kurulmadığından sıkıntılar yaşandığını, bunun çözülmesi gerektiğini belirtti.

Rogers, en sık görülen kanserlerle ilgili erken tanının yapılmasına yönelik çalışmalar göremediklerini söyleyerek, erken tanı için hizmet almanın kolay olmadığını, sadece Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde yapılabildiğini farklı merkezlerde yapılabilmesine olanak sağlamak gerektiğini kaydetti.

Toplanan verilerin kullanılarak adım atılması gerektiğini belirten Rogers, halkın bilinçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Kanser tedavilerinin kemoterapiden ibaret olmadığını söyleyen Rogers, yeni tedavi yöntemlerinin uygulanması için genetik laboratuvarının etkin kullanılmasının sağlanması gerektiğini belirtti.

İlaçlar konusunda sorunlar yaşandığını dile getiren Rogers, bu sorunun çözülmesi gerektiğini söyledi.

BESİM: “KANSERDEN ÖLENLER İKİ YILDA COVİD’DEN ÖLENLERDEN ÇOK FAZLA”

CTP Milletvekili Filiz Besim de, “Kanser politikamız var mı?” sorusuyla söz alarak kanser politikası ve ilaç eksiklikleri konusuna değindi.

Kanserden her yıl ölen insan sayısının iki yılda COVID’den ölen insan sayısından çok daha fazla olduğunu söyleyen Besim, kanser politikalarına değindi.

Farkındalık yaratılmasının önemine işaret eden Besim, kanserden korunma için halkı bilinçlendirme konusunda ne yapıldığını sordu.

Gıda güvenliği ve tütün ürünleri yasağına ilişkin çıkarılan yasaların hangi oranda uygulanıldığını soran Besim, şu anda Devlet Laboratuvarı’nda pestisit analizi yapılamadığını söyledi.

HPV aşılarının yüzde 70 oranında koruma sağladığını söyleyen Besim, HPV ve hepatit aşılarının ulusal kanser programına alınması gerektiğini belirtti.

Besim, erken teşhis için düzenli taramalar yapılması, toplum tabanlı kanser kayıtçılığına geçilmesi gerektiğini söyleyerek, onkoloji bölümünde yaşanan sıkıntılar ve ilaç eksikliklerine değindi.

Kanser ve dikkat eksikliği ilaçlarının İlaç Eczacılık Dairesi tarafından ülkeye getirildiğini söyleyen Besim, “İlaç konusunda insanlar çok ciddi sıkıntıdadır” dedi.

Besim, kanser hastalarının son dönemlerini geçirebileceği birimler olmamasını eleştirdi.

PİLLİ: “KANSER İLAÇLARI İÇİN BUGÜN İMZA ATILACAK”

Konuşmacıları yanıtlayan Sağlık Bakanı Ali Pilli, son dönemde ilaç sıkıntısı yaşandığını ama kanserlerle ilgili ilaçlarda anlatıldığı kadar sıkıntı yaşanmadığını söyledi.

Pilli, ilaçlarla ilgili ihalelere çıkıldığını bugün imza atılacağını, kanser dışındaki ilaçların peyder pey geleceğini, dikkat eksikliği ilaçlarının kısa sürede temin edildiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman KKTC’nin yanında olduğunu, ilaç eksikliklerini giderme adına da destek verdiğini söyleyen Pilli, teşekkür etti.

Kanserin halk sağlığı sorunu olduğunu söyleyen Pilli, halkı kansere karşı bilinçlendirme çalışmalarının devam ettiğini, taramaların yapıldığını, kanser kayıtçılığının geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Kanser kayıtçılığında ilerlemenin yeterli olmadığını belirten Pilli, Kanser Kayıt Merkezi kurulması için çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

Kanser kayıtçılığının önemine vurgu yapan Pilli, erken tanının önemine işaret etti.

KKTC’de uluslararası standartlarda kanser tedavisi verildiğini belirten Pilli, ilaçların devlet tarafından karşılandığını, eksiklikler bulunduğunu bu noktada sevklerin yapılarak tedavi sağlandığını kaydetti.

HPV aşılarının temini yönünde çalışmalar yapıldığını belirten Pilli, sivil toplum örgütleri ile iş birliğinde sağlığı ileriye taşıma hedefleri bulunduğunu söyledi.

ÖZDENEFE: “LOKOMOTİF SEKTÖR TURİZMDE NE YAPILIYOR?”

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ,“Ne Yapacağını Şaşıran Hükümetin Ülke Turizmini Getirdiği Nokta” konusunda konuşma yaptı.

Özdenefe, Turizm Bakanı’nın konuşmasını dinlemesi ve halkı bilgilendirmesi gerektiğini ancak oturumda herhangi bir bakanın bulunmadığını söyledi.

Konuşmasına başlamayan Özdenefe, Bakan Pilli’nin salona gelmesi üzerine konuşmasına başladı.

Başbakanın “denizin bittiğine” ilişkin sözlerini eleştiren Özdenefe, toplumun bu durumun farkında ve fedakarlık yapmaları gerektiğinin bilincinde olduğunu, hükümetin buna karşı önlem almak için ne yapacağını sordu.

Özdenefe, ülkenin lokomotif sektörlerinden olan turizm konusunda ne yapıldığını sorarak, Ataoğlu’nun atama yapmakla meşgul olduğunu savundu.

Pandeminin kötü yönetildiğini, turizm sektöründeki işletmelerin sorunlar yaşadığını savunan Özdenefe, stratejik planlama yapılamadığını söyledi.

Stratejik planlama yerine atamalar yapıldığını ileri süren Özdenefe, ulaşım, bilet fiyatlarının çok yüksek olduğunu, havayolu şirket ve sefer sayılarının yeterli olmadığını söyledi.

Özdenefe, Ercan Havalimanı’nda tüm sorunlar giderilse bile sefer sayıları ve farklı havayollarına ilişkin adım atılmadıkça sorunların çözülemeyeceğini savundu.

Teşvik sisteminin ortadan kalktığını küçük işletmelerini kar etmesinin mümkün olmadığını söyleyen Özdenefe, “Bizim turizm planımız yoktur” dedi.

Liman ve gümrüklerde vardiyaya geçilmesi, otellerdeki “her şey dahil” sisteminin kaldırılması gerektiğini dile getiren Özdenefe, tanıtım için ne yapıldığını sordu.

PİLLİ: “EĞER KAPANMASAYDIK GÜNDE 40-50 KİŞİ ÖLECEKTİ”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, pandeminin iyi yönetilmediğinin söylendiğini belirterek, “Ben bunu asla kabul etmiyorum” dedi.

Pilli, pandeminin ilk dönemlerinde bazı ülkelerin sağlık altyapılarının çöktüğünü, doktorların hasta seçmek zorunda kaldığını belirtti.

“Eğer kapanmasaydık günde 40-50 kişi solunum zorluğundan ölecekti” diyen Pilli, “Para her zaman kazanılır, sağlık geri dönmez, o dönemi iyi yönettik” dedi.

“ÖLÜM ORANINDA 33. SIRADAYIZ”

Vaka sayılarına göre ölüm oranına bakıldığında dünyada 33. sırada olunduğunu, kaybedilen hastaların çoğunluğunun aşısız ve kronik hastalar olduğunu söyleyen Pilli, bu sonucun aşıların ihmal edilmesinden kaynaklandığını belirtti.

Pilli, son zamanlarda COVID-19’a karşı korunmanın bırakıldığını, Meclis’te dahi maske takılmadığını, ihmal edildiğini söyleyerek, halka aşı yapmaları, kış aylarında kronik hastalar ve yaşlıların toplu yerlere girmemeleri çağrısında bulundu.

Pilli, “COVID-19 mücadelesinde başarılıyız” dedi.

Elektrik faturalarını aşağıya çekmek gerektiğini belirten Pilli, enerjiyle ilgili kısa orta ve uzun vadede yapılması gerekenler bulunduğunu, uzun vadede enerjinin planlanması ve bir yere entegre olunması gerektiğini söyledi.

Bir soru üzerine, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin pozitif olan kişilere 10 gün karantina uygulamasının geçerli olduğunu söyleyen Pilli, Meclis Başkanı’nın Çarşamba günü evde antijen testinin pozitif çıktığını, PCR testinin Pazar günü yapılığını ve negatif çıktığını belirtti.

05/04/2022 14:22