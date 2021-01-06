BRT'de Basın odası programna katılan Sağlık Bakanı Ali Pilli, önemli açıklamalarda bulundu.

Kapanma haberlerinin yanlış anlaşıldığını belirten Pilli "Kapanıyoruz demedim. Son zamanlarda yerel vakalarda artış var. Biz burada tedbirlerimizi almamız gerektiğini soyluyoruz. " dedi.

Bulaşın daha ileriye gitmemesi özverili bir şekilde çalışıldığını ifade eden Pilli , önemli olanın bireysel tedbirlere özen gösterilmesi. olduğunu ancak kimsenin tedbirlere yeterli önemi göstermediğini kaydederek vatandaşları uyardı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli açıklamasının devamında , "Halkımızın sağlığı için her türlü tedbiri almaya hazırız.Sağlığı ön planda tuttuk. Ekonomiyi de aynı oranda götürmeye çalışıyoruz. Gerekli tedbirleri almazsak başaramayız. Güney Kıbrıs'ın sağlık alt yapısı çökmüş durumda" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN KURUMLAR ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMIYOR"

Bakan Pilli, Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi'nin sorusu üzerine: "Bütün kurumlar üzerine düşeni yapmıyor. Halkımız duyarlı değil. Havalanında bugünkü açık artirmada malesef kurallara uyulmadı. Burada herkes kendine düşen görevi yapmalı" diyerek herkesin kurallara uyması gerektiğini kaydetti.

Mutasyona uğrayan virüs konusunda daaçıklama yapan Ali Pilli virüsün öldürücülüğünün azalacağına inandığını söyledi.

"GÜNEYDEN NE KADAR AŞI GELECEĞİ BELLİ DEĞİL"

Aşı konusuna değinen Sağlık Bakanı Ali Pilli, aşıdan kaçılmaması gerektiğini söyledi. Pilli, "Çinden gelen aşı geleneksel aşıdır. Türkiye bunu sipariş etti ve bize de gönderecek. 10 bin doz aşı gelecek. Diğer aşılar gibi Çin aşısı da çok ciddi şekilde kontrol ediliyor. Bu ülkeye aşı Türkiye üzerinden gelecek. Sağlık Komitemiz ile Güney Kıbrıs aşı konusunda çalışmalar sürüyor ancak henüz oradan ne kadar aşı geleceği belli değil." ifadelerini kullandı.

"YILBAŞINDA DEVLET DENETLEMEDİ!"

Karantina konusuna değinen Sağlık Bakanı Ali Pilli: "vatandaşlarımızın ülkeye girişlerinde bir sınırlama yoktur. Karantina uygulaması bir süre daha devam edecek" dedi.

Yılbaşı akşamına değinen Sağlık Bakanı Ali Pilli şöyle konuştu: Yılbaşında ne kadar önlem aldıysak bile kurallara uyulmadı. Devlet de denetlemedi.

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06/01/2021 21:01