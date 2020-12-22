Pilli: Kapanma istemiyorsak herkes kurallara uyacak

Sağlık Bakanı Ali Pilli BRT'de katıldığı bir programda yaptığı açıklamada gerekirse radikal kararlar alacaklarını ifade etti.

Pilli, 21 gün kapanılabileceğini dile getirerek, sokağa çıkma yasağının gündemde olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, kararın kendisine kalması durumunda 25 Aralık'tan itibaren 21 gün kapanmanın olması gerektiğini söyledi. Kurulların oturup değerlendirme yapacağını ve son kararı vereceğini ifade eden Pilli, "eğer kapanma istemiyorsak herkes kurallara uyacak" dedi.

Pilli “Biz salgını baş edemeyeceğimiz bir duruma getirmeyiz. Gerekirse 21 gün halkımızın sağlığı için kapanacağız. 25 Aralık’tan itibaren kapanma olabilir. Radikal bir tedbir alıp 21 gün sokağa çıkma yasağı getirip vakaları sıfırlayabiliriz. 24 Kasım’a kadar vaka sayısına göre radikal tedbirler için adım atacağız.”dedi.

Ali Pilli'nin açıklamaları şöyle:

"Kapanmak istemiyorsak herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Pandemi kurallarına uyulmalı. Test yapmaya gidenler, maske takmaz mesafe kurallarına uymaz. Yılbaşında eğlenmek isteyenler, kurallara da uymalı. Berberler kuralara uymalı. Maskesini takmalı ve taktırmalı testlerini yaptırmalı. Temas takibi için müşteriler kayıt altına alınmalı. Yılbaşına rahat geçirmek için 25’ne kadar önlemlere uyulmalı. Havaalanında laboratuavar kurulması fayda sağlamaz. Bu saatten sonra özel durumlar hariç karantinanız giriş olmayacak. Evde izole de bir karantinadır. Hemşire istihdam etmek zor kamu üzerinden yapılır. 3 tane hemşire hangi birini kontrol edecek. Vatandaş da uymayanları uyarsın. Bu bir savaştır. Cephede olanlar yanında geride olanlarda yardımcı olmalı. Kapanmaktan yana değilim. İnsanlar ekmek parası derdinde. Güneyde çalışanlar eğlence sektörüne çağrı yaptım görüşelim dedim. İnsana değer veren bir toplumuz. Bir kişi hayatını kaybetse kapanma gündeme gelir. 7 ay içinde aldığımız tedbirler ortada 2 kişi öldü rakam düşük."

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22/12/2020 12:56