Pilli: Karantina hastanesi kurulması için çalışmalar başladı

Sağlık Bakanı Ali Pilli Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Ali Baturay’ın hazırlayıp sunduğu Markaj programına konuk oldu. Coronavirüsü ile ilgili gelinen son durum hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Ali Pilli, yeni bir hastane yapılacağını açıkladı.

Pilli: Bu coronavirüsü telaşı geçtikten sonra Lefkoşa Hastanesi yakınlarında yeni karantina merkezi kurulacak. 2 katlı bir karantina hastanesi kurualcak. Normal zamanda enfeksiyon hastanesi olarak hizmet verecek. Acil bir durumda karantina hastanesi olarak kullanılacak. Devlette devamlılık esastır. Biz görev süremizde yetiştirebilirsek yapacağız. Ancak yetiştiremezsek bizden sonraki devam ettirebilir. Biz insanımıza değer veriyor.

05/02/2020 16:38