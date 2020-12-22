Pilli: Karantinasız giriş kesinlikle olmayacak

Sağlık Bakanı Ali Pilli, artık karantinasız girişlere kesinlikle müsade edilmeyeceğini belirterek, virüsün ülkemizde kontrol altına alınabilmesi için her türlü radikal tedbirin alınacağını vurguladı.

Baklan Pilli şöyle konuştu: "Bu saatten sonra hiç kimse bu ülkeye karantinasız giremeyecek. Ülkeye karantinasız giriş olursa vaka sayımız artacaktır ve mutasyon virüs de ülkeye girecektir."

"Herkes üzerine düşeni yapsa zaten kapanmaya gerek kalmaz, Yılbaşı dolayısıyla 6 bin kişinin yurtdışından geleceği söyleniyor ama biz kimseye 6 bin kişi ülkeye gelebilir diye söz vermedik, Sağlıkla ekonominin bir arada gitmesini istiyoruz ama sağlığı daha ön planda tutmak zorundayız, Pandemi hastanemiz dört dörtlük şekilde hazırdır. Yarın hastaneyi peyder pey faaliyete geçireceğiz"

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22/12/2020 13:02