Pilli: Kimseye söz vermedik

Sağlık Bakanı Ali Pilli BRT’de açıklamalarda bulundu.

Bakan Pilli, 6 bin kişinin yurtdışından gelmesiyle ilgili kimseye söz vermediklerini belirterek, “24’ünde değerlendireceğiz dedik. Vakalar katlanarak atıyor. Taramalar devam ediyor. Sağlık ve ekonomiyi bir arada götürmek isteriz ancak vakalar kontrol altına alınmazsa daha sert önlemler almak zorunda kalacağız” dedi.

Güney’de çalışan işçiler ve eğlence sektöründeki kişilerin eylemleriyle ilgili konuşan Pilli, “Herkese eşit davranılmasını istiyorlar. Güney'de öğrenciler sınıfta kalmasın diye karantinasız geçişlerine izin verdik. Bir çocuğun 1 yıl kaybetmesi bizi üzer. Bizim kontrolümüzde olsa okula gitmelerine izin vermezdik. Zaten sınavların ardından tatile girecekler" diye konuştu.

Daha önce koronavirüse yakalananların karantinasız ülkeye gelebilecekleri hakkında konuşan Pilli, “Koronavirüs geçirenlerin 14 gün sonra testlerinin negatif olması ve antikor testindeki değerlerin yüksek olması durumunda karantinasız ülkeye girişine izin veririz” dedi.

Pilli açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bir belediye başkanı meyhaneleri bir gecede restoran yaptı. Bu işi beraber götürmeliyiz. Herhangi bir belediyeden ve polisten şikayetçi değilim. Bu virüs ortak düşmandır bu nedenle mücadelede siyaset olmaz ortak hareket etmeliyiz.

Vakalar artarsa radikal tedbirler almak zorundayız. Almazsak ortalık kendiliğinden kapanacak. Güney Kıbrıs ve İngiltere örnekleri var. Vakalar arttıkça virüs mutasyona uğrar. Virüsün iyi yönde mutasyona uğraması ve etkisinin azalması dileğimizdir. Mutasyondan dolayı yayılma hızı arttı ancak etkisinin artıp artmadığı netleşmedi".

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22/12/2020 13:06