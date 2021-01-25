Pilli: Kişisel menfaatlerden dolayı ülke menfaatlerini kaybetmek üzereyiz

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’de değerlendirmelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin Manşet + programındaki yaptığı açıklamaların satır başları:

Türkiye’den 10 bin daha aşı daha gelecek. Hafta sonu da aşılamalar randevu şeklinde yapıldı.

Yerel yönetimlerle ve sağlık merkezleriyle işbirliği içinde hareket edilecek.

Her şey sağlık bakanlığı ve devletten beklenmemeli. Sosyal mesafe kurallarına da uyulmalı. Aşı olmaya giderken kurallara uyulması konusunda uyarı yapılması beklenmemeli.

13 bin kişi aşılandı.

80 yaş üzeri aşılamalar neredeyse tamamlandı. 65 yaş üzeri kişilerin aşılanmasına başlandı. Randevu ile aşılanacaklar.

Türkiye ve AB’den gelecek aşılarla ilgili 65 yaş üzeri kişilere yapılması yönündedir. Daha fazla aşı gelirse, hareket halinde olan kişilere de başlanmalı. Öğretmen ve polisler gibi kişilere de geçilecek.

Şubat ayında yerel vakaların artması sonucunda önlem alınacağını söylemiştim. Demek ki yeterli önlemleri alamadık. 40 yaşında sağlık sorunu olmayan bir genci kaybettik. Çok üzgünüm ve sabaha kadar uyuyamadım. Yoğun bakımda 3 hasta var. Aralarında 37 yaşında olanda var.

Dün aç diyen bugün kapat diyor.

Berberlerde sosyal mesafesiz, maskesiz ve randevusuz gidilirse evlere masözler çağırılırsa bu hastalıkla nasıl mücadele edeceğiz. Restoranlar berberler masaj salonları kapatıldı ancak evlerde hizmet verilmeye başlandı.

Herkes üzerine düşeni yapmalı. Kişisel menfaatlerden dolayı ülke menfaatlerini kaybetmek üzereyiz. Küçük menfaatler peşine düşerlerse, 2021 de toplum olarak kaybederiz.

İnsanımızı kaybetmemek için kurallara uyulsun. Yerel vakalar artıyor.

Tedbirler artık artacaktır. Ekonomi zaten berbat. Sağlık giderse ekonominin anlamı kalmaz. İşyerleri de müşteri gelmiyor o neden kapatın demeye başladı.

Sağlığı siyasete müdahale etme hem içten hem dıştan eleştiriler var. Sağlığın iyi olduğunda üzülen kötüye gittiğinde sevinenler var.

Şu an için vaka konusunda kritik durumda değiliz ancak önemli olan sınıra gelmeden tedbirlerin alınmasıdır. Yerel vakalarda artış var.

20 vaka üzerine çıkıldığında vaka sayısı her an 60'lara çıkabilir.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi toplanmayacak ancak Bakanlar Kurulu’nun bugün toplanması beklenmektedir. Sokağa çıkma yasağı ve kapanmalarla ilgili kararı Bakanlar Kurulu alır.

Pandemi hastanesinde personel sıkıntısı giderildi. Hemşire ve çalışan takviyesi yapıldı. Öğleden sonra hastaların taşınmasına başlanacak. Tedavilerine burada devam edilecek.

Yurtdışına okumaya gidecek öğrencilere aşı yapılabilir ancak burada yapılacak aşılar gittikleri ülkelerde yoksa ne olacak. Ayrıca verilen aşıların 65 yaş üzeri kişilere yapılması konusunda uyarılar var.

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25/01/2021 10:36