Pilli: Kurallara uymayanlara ceza kesilecek

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Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’ye konuşarak önemli açıklamalarda bulundu. Ali Pilli, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun bugün yeni kararlar alacağını ve Güzelyurt’ta halka PCR Testi yapılacağını belirterek, temaslı olduğundan dolayı kendisini evde izole ettiğini bu nedenle meclise bugün gidemeyeceğini ancak muhalefetten birinin meclise gidip nisabı sağlayacağını söyledi.

Sağlık Bakanlığını evden yönetiyorum

Bakan Ali Pilli, temaslı olduğu için kendi evinde izole altında olduğuna dikkat çekerek, “Kendim ve halkın sağlığı için evimdeyim. Sağlık Bakanlığını evden yönetiyorum. Bugün meclise de gitmeyeceğim” dedi.

Ülkeye gelişlerle ilgili kararlar alınacak

Sağlık Bakanı Pilli, yerel bulaşın ülkede artması nedeniyle Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun bugün yeni kararlar açıklayacağına ifade ederek 3 günlük geliş gidişlerle ilgili karar alınacağını vurguladı.

Kurallara uymayanlara özellikle maske takmayanlara ceza kesileceğine dikkat çeken Pilli, “Maske sosyal mesafe ve hijyen kuralı önemli. Herkes tedbirlere uymalı” dedi.

Güzelyurt’ta test yapılacak

Güzelyurtta bugün geniş kapsamlı PCR testi yapılacağını anlatan Pilli, “Güzelyurt’ta toplantı yapıldı geniş bir tarama yapılacak. Tedbirler alınıyor Test yaptırmam diyemezsin Herkes test yaptırmak zorundadır” dedi.

Meclise yerime başkası gidecek

Pilli, nisap sağlanabilmesi amacıyla meclise muhalefetten bir milletvekili gideceğine işaret ederek, “Kendisine şimdiden teşekkür ederim. Gerçek bir devlet adamı ve politikacı örneği. Temaslıyım kendimin ve halkımın sağlığı için evdeyim. Tam tersi olsa ben de yapardım” diye konuştu.

Hastanede risk yok

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde koronavirüs testi pozitif çıkan ve izole altında olan Başhekim ve iki sağlık çalışanlarının durumu iyi olduğunu aktaran Pilli, “Sağlık çalışanları, sürekli hastalarla temas içindedir. Tedbirler alınsa da bulaş olabilir. Hastanede risk yok tüm tedbirler alındı. Yakın temaslı olanlar pozitife dönmeden karantinaya alındı bulaşın yayılmasının önüne geçildi.

Yakında aşılar çıkıyor

Yerel vakaların kaynağını bildiklerini ve temas takip ekibinin görevini yaptığını dile getiren Pilli, “Herkes üzerine düşeni yaparsa salgını kontrol altında tutarız. Alınan tedbirlerle daha önce vakaları düşürmüştük yine başaracağız. Sağlık giderse ekonomi tamamen gider. Güney Kıbrıs’ta yaşananlarla ilgili daha önce öngörüde bulundum haklı çıktım. Bu dönemde vakaları kontrol altına almazsak 2021 yılını da kaybederiz. Bir kaç aya aşılar çıkacak. Ekonomi kaybedilirse geri kazanılır ancak sağlık kazanılmaz" ifadelerini kullandı.

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14/12/2020 11:00