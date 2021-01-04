Pilli: Laboratuvarda kısa süreli bir sıkıntı olduğu doğrudur

Haber Kıbrıs- Özel

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’ye önemli açıklamalarda bulundu. Ali Pilli aşıların 15 Ocak’ta ülkeye geleceğini söyledi. Pilli, ülkede mutasyona uğrayan virüsün bulunup bulunmadığıyla ilgili çalışma yapıldığını belirtti.

Şu an için tamamen kapanmanın söz konusu olmadığını anlatan Pilli, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun bugün toplantı yapacağını ve kısmi sokağa çıkma yasağının netleşeceğini vurguladı.

Koronavirüs ile ilgili yapılan testlerde sorun yaşandığı ile ilgili soruyu yanıtlayan Pilli, “PCR test kitlerinde sıkıntı yoktur. Laboratuvarda kısa süreli bir sıkıntı olduğu doğrudur. Çamaşır suyu ile cihazlar ve ekipmanlar silinmiştir. Pozitif çıkan vakalara 3 kez test yapılıyor” şeklinde konuştu.

Vatandaş tedbirlere uymuyor

Güney Kıbrıs’ın kötü ve zor durumda olduğunu sağlık sisteminin çökme aşamasına geldiğini anlatan Pilli, “Güneyden ve yurtdışından gelenlere ilgili tedbirler alındı. Yurtiçinde tedbirler alındı ancak bu tedbirler ihlal edildi. Bir dernekte 100 kişi toplandı ve kutlama yaptı. Yılbaşında kronik 70 yaşındaki hasta birisi yılbaşında eğlenceye gitti. Herkesin başına birini koyamayız. Halkımız duyarlı olmalı alınan tedbirlere uyulmalı. Kapanmamak ve hasta olmamak için herkes üzerine düşen görevleri yapsın” dedi.

Molalarda toplu olarak bir araya gelinmemeli

İş yerlerinde maske takıldığını ancak çay kahve molalarında maskenin çıkarıldığını anlatan Pilli, “Molalarda toplu olarak bir araya gelinmemeli. Herkes çayını kahvesini yalnız içsin” dedi.

Mutasyona uğrayan virüsün tespiti yapılacak

Mutasyona uğrayan virüsün tespiti için yurtdışından ve Türkiye’den gelenlerden örnekler alındığını vurgulayan Pilli, “Virüsün analizi için örnekler Türkiye’ye gönderilecek” diye konuştu.

Hastane dışında da dikkat edilmeli

Lefkoşa Devlet Hastanesinde bulaş olduğuna işaret eden Pilli, “Çalışanlar iş hastanede kurallara uyuyor ancak hastaneden çıkınca dikkat etmiyor ve virüsü dışardan kapıyorlar. Dışarıda da tedbirli olunmalı” ifadelerini kullandı.

Öncelikli yerler taranacak

PCR testi yapanların ve temaslı takip ekibinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü anlatan Pilli, “Sistemli bir şekilde temaslılar taranıyor. 9 Eylül ilkokulu tarandı. Öncelikli yerler tespit ediliyor. Okullar ve kurumlar önümüzdeki günlerde taranacak” dedi.

Aşılar Türkiye’de kontrol ediliyor

Aşılarla ilgili konuşan Pilli, Türkiye ile eş zamanlı olarak 15 Ocak'ta sağlık çalışanları, huzurevinde kalanlar ve kronik hastalığı olanların aşılanacağını belirterek, “Çin’den gelen aşılar Türkiye’de 14 gün kontrol edilecek ardından kullanılmaya başlanacak. Altyapı hazırlıkları tamamlandı aşıların gelmesi bekleniyor” diye konuştu.

Aşının ciddi yan etkileri görülmedi

Aşı yapılması konusunda çağrıda bulunan Pilli, “Aşı önemlidir kaçmamak lazım mutlaka yapılmalı. Hastalıkları önlemek için aşı gereklidir. Aşıların yan etkileri olabilir. Geleneksel yöntemle üretilen Sinovak’ta önemli bir yan etki görülmemiştir. Modern aşıların da ciddi bir yan etkisi görülmemiştir. Halkın yüzde 60’ı aşılanması gerekir. Küçük bir ülkeyiz aşılamada sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum. Yüksek bir oranda aşılama yapılacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Laboratuvarda kısa süreli bir sıkıntı olduğu doğrudur

Koronavirüs ile ilgili yapılan testlerde sorun yaşandığı ile ilgili soruyu yanıtlayan Pilli, “PCR test kitlerinde sıkıntı yoktur. Laboratuvarda kısa süreli bir sıkıntı olduğu doğrudur. Çamaşır suyu ile cihazlar ve ekipmanlar silinmiştir. Pozitif çıkan vakalara 3 kez test yapılıyor” şeklinde konuştu.

Sokağa çıkma yasağının saati değişebilir

Şu an için tamamen kapanmanın söz konusu olmadığını anlatan Pilli, “Sokağa çıkma yasağını yılbaşı süresince birçok insanın bir araya gelmesini engellemek için aldık. Saat 10 olan sokağa çıkma yasağı 12’ye çekilebilir. Bulaşıcı üst kurulu bugün yapacağı toplantının ardından sokağa çıkma yasağı ile ilgili karar alınacak” dedi.

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04/01/2021 11:00