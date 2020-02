Pilli: Lefkoşa'ya yeni hastane için şimdiden çalışmaya başladık

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT canlı yayınında Levent Kutay'ın sorularını yanıtladı. Lefkoşa'ya yeni hastane konusunda açıklama yapan Pilli, “Geldiğimiz günden beri bu konuda çalışmalar yaptık. Anavatan'ın bize bir hastane yapması ilk hedefimizdi” dedi.

Konuyu önce Türkiye Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay, daha sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en sonunda da doğrudan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktarma fırsatı bulduğunu anlatan Ali Pilli, “ Sayın Erdoğan'a yeni hastanenin şart olduğunu söyledim. Konuya çok olumlu bakmıştı. En sonunda bugünlere kısmet oldu. Erdoğan'ın talimatı ile yapılacağı açıklandı. Yeni hastane Türkiye'nin 2020 bütçesi içinde yer alacak” dedi...

Sağlıkta bir dünya markası haline gelen Türkiye'nin iç donanımı da karşıyacağını belirten Pilli, hem işbirliği protokolü hem de personel eksikliği için şimdiden çalışmaya başladıklarını söyledi.

Pilli, doktor eksikliği için halen öğrenim gören Kıbrıslı Türk öğrencilere ihtisasları için Türkiye'de kontenjan açılacağını, TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söylediğini de açıkladı.

Pilli “Doktor sıkıntısını çözeceğiz. Çözmezsek zaten hastanenin anlamı olmaz. Her türlü tedavi orada olacak. Her türlü sevk oraya olacak. Her hastalığa karşı altyapıyı hazırlayacağız” dedi.

Uygun lokasyon nedeniyle Yeni hastanenin BRT arkasında arsaya yapılacağını anlatan Pilli, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu'nu da kesinlikle kapatılmayacağını, standartlarının yükseltileceğini, koğuş tipinden tek odalı sisteme dönüştürüleceğini ifade etti.

Pilli, yeni hastanenin şehir hastanesi olacağı ile ilgili iddiaları ise doğrulamadı.

Güzelyurt Hastanesi'nin 3. etap ihalesine çıkıldığını belirten Pilli, “ İçi tamamen bitiyor. İzolasyonlar yapılıyor. Boya aşaması geliyor. Doğrudur bayağı para istiyor ama belirli yerlerle görüşüyoruz. Devlete masraf gelmeyecek şekilde, Güzeyurt'a yakışır bir hastaneyi bu yıl içinde kazandırmak istiyoruz. Konuyla ilgili yeni bazı gelişmeleri de yakın zamanda açıklayabiliriz” dedi.

Girne yeni hastane konusunda ise, Girne Amerikan Üniversitesi'nce başlanan hastaneyi devralıp bitirme konusunda da çalışmaların sürdüğünü aktaran Pilli, “ Ben çok konuşmuyorum az konuşuyorum ama yapacaklarımı söylüyorum. 3. büyük hedefimiz de buydu. Girne'ye hastane kazandıracağız dedik. Finansmanı ayırdık. İhale prosedürü Pazartesi ya da Salı günü bitecek. Yıl sonuna kadar bitireceğiz. 6 ayda biter. Orada çok güzel işler yapacağız. Donanım sözünü de aldık” diye konuştu.

Girne Akçiçek Hastanesi'nde bazı eksikliklerin hatırlatılması üzerine Pilli, 1 dahiliyeci daha alınması için çalışmaların sürdüğünü, Nisan'da da doktor takviyesi olacağını söyledi.

İlaç fiyatlarına zam konusunda da Ali Pilli, zammın KKTC'den değil, Türkiye'deki fiyatların yükselmesi nedeniyle yaşandığını söyledi.

Konuyla ilgili Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği ile temasa geçtiklerini belirten Ali Pilli, yapılabilecekleri değerlendirdiklerini ifade etti.

Bir vatandaşın torpil iddialarının sorulması üzerine de Pilli, “ Ben Ali Pilli olarak geldim, Ali Pilli olarak gideceğim. O konuştu şimdi de ben konuşacağım. Kimse merak etmesin. Tam onun dediği gibi değil. Konuyla ilgili rapor istedim. Gerçekleri ortaya koyacağım” yanıtı verdi.

(BRT)

20/02/2020 17:52