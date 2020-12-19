Pilli mesaiye başladı, güvenoyunda yer aldı
Sağlık Bakanı Ali Pilli, izolasyon sürecini tamamlayarak, hükümetin güven oylamasında yer aldı.
19/12/2020
Haber Kıbrıs- Özel
Sağlık Bakanı Ali Pilli, izolasyon sürecini tamamlayarak, hükümetin güven oylamasında yer aldı. Ali Pilli’ye, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde belirli aralıklarla 3 kez PCR testi yapıldı. Üç testte de negatif sonuç elde eden Pilli, bugün hükümetin güven oylamasına katıldı. Pilli, bu süreçte kendisine gerekli ilgiyi gösteren Nalbantoğlu Devlet Hastanesi personeline teşekkür etti.