Pilli mesaiye başladı, güvenoyunda yer aldı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, izolasyon sürecini tamamlayarak, hükümetin güven oylamasında yer aldı.

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19/12/2020

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Pilli mesaiye başladı, güvenoyunda yer aldı

Haber Kıbrıs- Özel

Sağlık Bakanı Ali Pilli, izolasyon sürecini tamamlayarak, hükümetin güven oylamasında yer aldı. Ali Pilli’ye, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde belirli aralıklarla 3 kez PCR testi yapıldı. Üç testte de negatif sonuç elde eden Pilli, bugün hükümetin güven oylamasına katıldı. Pilli, bu süreçte kendisine gerekli ilgiyi gösteren Nalbantoğlu Devlet Hastanesi personeline teşekkür etti.

19/12/2020 12:18
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TAGS: ali pilli
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