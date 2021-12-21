Pilli, Metehan ve Bostancı Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulundu

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Metehan Sınır Kapısı ve Bostancı Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulundu.

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21/12/2021

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Pilli, Metehan ve Bostancı Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulundu

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Metehan Sınır Kapısı ve Bostancı Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulundu.

Bakan Pilli, Sağlık Bakanlığı ekipleri ve muhaceret görevlilerinin zaman mefhumu olmaksızın sınır kapılarında özveri ile görevlerine devam ettiklerini kaydetti.

Pandemiyle mücadelenin devam ettiği bu günlerde sınır kapılarında yoğunluklar olduğunu belirten Bakanı Pilli, sağlık bakanlığı ekiplerinden bilgiler aldı.

Halkımızın kendilerine düşen görevi yapmaları ve kurallarla uymaya devam etmeleri gerektiğini bir kez daha anımsatan Bakan Pilli, pandemide geldiğimiz noktayı yine halkımızın desteği ile koruyabileceğimizi vurguladı.

21/12/2021 13:46
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TAGS: Pilli, Metehan, Bostancı, Sınır Kapısı
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