Pilli: Okullarda bulaş artarsa tatil ocak ayına çekilebilir

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda milletvekilleri sağlık ve ekonomideki durumla ilgili söz alarak özellikle koronavirüs pandemisi ve aşılar konusundaki görüşlerini dile getirdi; hükümete sorular yöneltti.Sağlık Bakanı Ali Pilli, okullarda bulaş artarsa Şubat Tatili'nin ocak ayına çekilebileceğini açıkladı.

PİLLİ: “KHK HEMŞİRE SINAVI İÇİN 30 OCAK TARİHİNİ VERDİ”

Ardından Sağlık Bakanı Ali Pilli kürsüye çıktı. Dünyada bir Covid-19 salgını olduğunu dile getiren Pilli, bugüne kadar alınan kararların, eksiklikleri olsa da, dünyaya bakıldığı zaman, başarılı olduğunu söyledi.

Eksikliklerin sadece hükümet ya da Sağlık Bakanlığı kaynaklı olmadığını, ülkenin yapısıyla da ilgili olduğunu dile getiren Pilli, kadro eksikliklerine değindi.

Hemşire eksiklikleri konusunda çalışma yaptıklarını, 30 kadro için KHK’nın kendilerine Ocak ayını işaret ettiğini söyleyen Pilli, KHK’nın iş yükü dolayısıyla sınavın ancak 30 Ocak’ta açılabileceğini kaydetti.

Bu süreçte özveriyle çalıştıklarını dile getiren Pilli, bazı reformların yapılması gerektiğini, Meclis’in birlik beraberlik göstererek bu reformlar için gereğini yapmadığını belirtti.

Pandemi hastanesinin bir türlü hizmete konmadığını bunun kendisinden kaynaklanmadığın söyleyen Pilli, bu binaya hâlâ elektriği bağlatamadıklarını, şu anda kalıcı elektrik sağlanamadığını kaydetti.

Yerinden söz alan Erhürman, “Biz size Ali Pilli ya da Sağlık Bakanlığı yapmadı demedik, hükümet yapmadı dedik” ifadelerini kullandı.

Sağlıkta yükün arttığını ancak sağlık personeli istihdam ederken belirli prosedürlere uyulması gerektiğini anlatan Pilli, hemşire istihdamına Şubat’ta başladıklarını dile getirdi.

Yapılan istihdamların tamamının hemşire olmadığını ifade eden Pilli, “Her hükümette siyaseten istihdam yapılır. Ama biz genellikle ihtiyacımız olan kişileri aldık” dedi.

Pilli, Covid -19 nedeniyle bu istihdamların yapılmasına ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Erhürman’ın neden 30 hemşire için istihdam açılacağını sorması üzerine Bakan Pilli, süreci hızlandırarak gereken istihdamın yapılması için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Karantinasız girişlerle ilgili soruya yanıt veren Pilli, bu kararda “HP’nin sadece charterler açılsın demediğini” kaydetti.

Pilli halkın da karantinasız girişlere ihtiyacı olduğunu, o yüzden sadece charter sefer şeklinde bir karar almadıklarını dile getirdi.

Yerinden söz alan HP Milletvekili Kudret Özersay, başlangıçta bunun ihtiyaç olduğunu ancak sonrasında Türkiye’deki rakamların ve risklerin artmasıyla sadece charterle girilmesi konusunda kendilerinin öneride bulunduklarını kaydetti.

Sağlık Bakanı Pilli, vaka sayılarının artmasıyla karantinasız girişleri tamamen durdurduklarını hatırlattı.

Özersay da eğer söyledikleri zaman 3 günlük karantinasız girişiler sadece charterlerle kısıtlanmış olsaydı vakaların şu an böyle bir boyuta varmamış olacağını ifade etti.

Bakan Pilli ise 3 günlükler ne kadar sıkı tutulursa tutulsun bulaşın engellenemeyeceğini anlattı.

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli yerinden söz alarak yüksek hemşire kadrosunun 40’tan 75’e yükseltmesini, 120 tane ön lisans hemşiresinin de Temel Sağlık’ta görevlendirmesini önerdi.

“5 ÖĞRETMEN 13 ÖĞRENCİ COVİD-19 POZİTİF… BULAŞ ARTARSA TATİL OCAK AYINA ÇEKİLEBİLİR”

Okullardaki bulaşa değinen Pilli, 5 öğretmen ve 13 öğrencinin Covid-19 pozitif olduğunu anlattı. Bu konuda Eğitim Bakanlığı’yla istişare içinde olduklarını ifade eden Pilli, bulaş çok artarsa Şubat tatilini Ocak ayına çekebileceklerini açıkladı.

Aşılarla ilgili, KKTC’ne aşıların nereden geleceğinin belli olduğunu bir kısmının Türkiye’den bir kısmının da AB’den geleceğini kaydeden Pilli, İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin AB’den gelecek aşı için çalıştığını kaydetti.

AB’den gelen birinci parti aşıların az sayıda geldiğini bundan KKTC’ye verilmeyeceğinin zaten söylendiğini anlatan Pilli, aşıların ne zaman geleceğiyle ilgili tarihin belli olmadığını anlattı.

Türkiye’ye aşılar geldikten sonra KKTC’ye aktarılacağını ifade eden Pilli bunun takvimlendirilmesinin de 10 gün içinde belli olacağını dile getirdi.

AŞILANMA OCAK’TA BAŞLAYACAK

Aşıların yapılmasına Ocak ayında başlanacağına kesin gözüyle baktığını dile getiren Pilli ne kadar koruyucu olacağının bilinmediğini, kış ayında kurallara uyulmasının çok önemli olduğunu, sağlık için bir müddet daha dayanmak gerektiğini ifade etti.

Pilli, aşılar geldikten sonra gidilecek yolun belli olduğunu söyledi.

Sivil itaatsizliğe gidildiğiyle ilgili sözlere de değinen Ali Pilli, Üst Kurul’da alınan kararlarda bir sıkıntı varsa bu konuda gerekli görüşmelerin yapılabileceğini dile getirdi.

Şu ana kadar sağlık içinde bulaş olmadığını dile getiren Pilli, herkesin tedbir alması gerektiğini vurguladı.

Pilli, hedefin sıfır vaka olmadığını, hedeflerinin 2021’i kazanmak olduğunu söyledi. Virüsün insan hareketiyle yayıldığını söyleyen Pilli, herkesi yılbaşını evinde geçirmeye çağırdı.

Pilli alınan tedbirlerin katı olmadığını ifade etti.

Tüm yılbaşı eğlencelerinin yasaklandığını söyleyen Pilli, otel içerisindeki yılbaşı eğlencelerinin de yasaklandığını kaydetti.

“KARARDA OTELLERLE İLGİLİ EKSİKLİK VARSA ELE ALINABİLİR”

Birden fazla vekilin yeni yılda otel içindeki lokantaların açık olup olmayacağı sorusu üzerine Pilli, bu konuda alınan kararlarda bir eksiklik varsa onun da ele alınabileceğini söyledi.

Pilli, CTP Milletvekili Salahi Şahiner’in vaka görülen 9 Eylül İlkokulu’ndaki durumla ilgili sorusu üzerine okulda gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

Pilli “Kurallara uyarsak bu işi götüreceğiz” diyerek eksiklikler olsa da özveriyle çalıştıklarını kaydetti.

HP Milletvekili Jale Refik Rogers’in soruları üzerine Pilli, sağlıktaki kadroların güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü anlattı; sözleşmeli personel alınması için de belirli prosedüre ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Aşılar konusunda farklı görüşler olduğunu anlatan Pilli, Türkiye gibi bir ülke eğer bu aşıları kullanacaksa elbette gerekli çalışmaları yapacağını dile getirdi.

Bakan Ali Pilli, aşıların faz 3 çalışması tamamlandıktan sonra yapıldığın dile getirdi, konuyla ilgili kararlar alındıktan sonra gerekli açıklamaları yapacaklarını söyledi.

HP Milletvekili Kudret Özersay da yerinden söz alarak mevsimlik hemşire istihdamını uzatmak yerine KHK üzerinden hareket edilmesi gerektiğini dile getirdi. 3 günlük karantinasız girişler konusunda, kendilerinin bunun riskli olduğunu, en azından sadece charter seferlerde kalsın dediklerini söyleyen Özersay, bunun yerine 4 Kasım’dan 6 Aralığa hem normal hem charter seferlerle 3 günlük gelişlere izin verildiği için iç bulaş riskinin arttığını söyledi.

Yeni yıl için alınan 21.00’de kapatma kararı konusunda da, otel lokantalarında, otel dışı müşterilerin de bu karara dahil edilmesi gerektiğini ifade eden Özersay, aksi halde haksızlık olacağını dile getirdi.

Bakan Pilliise 3 günlük gelişler konusunda ciddi risk olduğunu ifade ederek bu nedenle ilgili kararların eşitlik ilkesine sadık kalarak alındığını söyedi. Pilli konuşmasının sonunda herkesi alınan kararlara uymaya, üzerine düşeni yapmaya çağırdı.

Bu habere tepkiniz:



28/12/2020 14:46