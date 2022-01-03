Pilli: Okullarda kapanma durumu yok

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’de yayımlanan Manşet+ programına konuk oldu.

Omicron varayantı ile ilgili bilgi veren Bakan Pilli, diğer varyantlardan farklı olarak Omicron’un çok hızlı yayılım gösterdiğini, bulaşıcılık seviyesinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Tedbirler alınmazsa bulaşın daha da artacağı uyarısında bulunan Pilli, bireysel korunmanın önemine vurgu yaptı, maskenin en önemli korunma aracı olduğunu söyledi.

Ülkede şu ana kadar 740 bin doz aşı yapıldığı bilgisini paylaşan Bakan Pilli, birinci ve ikinci doz aşılanmanın %75-76, 3’üncü doz aşılanmanın ise %76-78 civarında olduğunu söyledi.

Aşıya ilginin yüksek olduğunu kaydeden Sağlık Bakanı, Omicrona’a karşı en önemli korunmanın maske, mesafe ve hijyenin olduğu uyarısını yaptı.

Pilli “Omicron varyantı hızlı bulaşıyor ancak çok zarar vermiyor. Üç gün içinde binin üzerinde vakaya ulaştık ancak buna rağmen bir ay önceye göre yoğun bakımdaki yoğunluk oranımız düşüktür” diye konuştu.

Bu sabah itibari ile yoğun bakımda 11 hasta olduğunu bunların 3 tanesinin entübe edildiğini söyleyen Pilli, yoğun bakımda 25 boş yatak bulunduğunu ifade etti. Pilli 11 vakanın 8’inin aşısız, 3’ünün ise iki doz aşılı olduğunu belirtti.

Pilli “Bu varyant daha hafif gidiyor ancak bu böyle gidecek diye birşey yok. Çünkü vaka arttıkça sağlık yükü artıyor” uyarısında bulundu.

Tıp-İş’in eylemine de değinen Sağlık Bakanı, şu anda eylem yapma zamanı olmadığını söyledi. Sağlıkta sistemin değişmesi gerektiğini vurgulayan Pilli, ancak Covid-19 pandemisi ile mücadele edilen bu günlerde bunun zamanı olmadığını kaydetti.

Okullardaki bulaş ile ilgili soruları da yanıtlayan Bakan Pilli, “Okullarda sınav döneminin başlamak üzere, ardından karne alarak Şubat tatiline girilecek. Yani okullarda bir kapanma durumu yok. Diğer ülkelere baktığımızda okullarımızdaki bulaş seviyesi daha iyi durumda” diye konuştu.

Pilli “bu Ocak ayı herşeyi belli edecektir. Bu ay içinde herkes kendine düşen görevi yaparsa, Ocak ayından sonra rahat edeceğiz” dedi.

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03/01/2022 16:37