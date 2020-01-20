Pilli: Organ nakli konusunda hassas olmalıyız

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 45’inci böbrek nakil gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında organ bağışının önemini vurgulandı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli ve doktorlar sağlıklı bir hayat sürebilmek için nakil bekleyen hastalar bulunduğuna dikkat çekerek organ bağışı konusunda vatandaşların daha duyarlı olmasını istedi.

Doç. Dr. Duriye Deren Oygar, 2015’de yapılan ilk canlı nakilin ardından 2016 yılında ise ilk kadavra naklin yapıldığını hatırlatarak, bugüne kadar 45 böbrek nakli gerçekleştirildiğini bunlardan 28’inin kadavra nakli olduğunu vurguladı.

Oygar “bu rakamlar yüzde 62’nin kadavra nakli olduğunu gösteriyor ki bu coğrafyamızda oldukça yüksek bir rakam sayılır. Avrupa’da yüzde 90’ı bulan kadavra nakli Türkiye’de yüzde 20’lerdedir. Yüzde 62 KKTC’de olması bizim için büyük bir başarıdır. Bunu halkımızın duyarlılığına borçluyuz” dedi.

Dr. Necmi Bayraktar ise 16 Ocak’ta iki böbrek naklinin gerçekleştirildiği, hastaların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisini verdi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli de 2015 yılından bu yana böbrek nakillerinin başarılı bir şekilde devam ettiğini söyledi, ilgili bölümleri tebrik etti.

Pilli “Dört gün önce beyin ölümü gerçekleşen bir öğrencinin ailesi organ bağışında bulundu. Ailesine KKTC adına sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

Hastanede organ nakillerinin devam edeceğini kaydeden Pilli, altyapı eksikliklerine de dikkat çekti.

20 gün içinde Nefroloji kliniğinin açılacağı bilgisini veren Pilli, Bakanlık olarak görevlerinin sağlığı ileri taşımak olduğunu söyledi.

BRT

20/01/2020 22:48