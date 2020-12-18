Pilli: Panik yapmayın!

Sağlık Bakanı Ali Pilli katıldığı bir televizyon kanalında KKTC’de bugün 13 yeni Covid-19 vakasına rastlandığını açıkladı.

Bakan Pilli 13 vakanın 7'sinin yerel olduğuna dikkat çekerek “Panik yapmayın. Panik tehlikelidir. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyun” çağrısında bulundu.

KKTC’de açılma yaşandığında herkesin kurallara uyduğunu hatırlatan Pilli, herhangi bir yere gidildiğinde alınan kayıtların temaslıların tespiti yönünden çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Bakan Pilli detaylı açıklamanın az sonra Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacağını söyledi.

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18/12/2020 17:39