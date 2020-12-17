Pilli: Pozitif çıkan ikinci ustabaşı cezasız kalmayacaktır!

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17/12/2020

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Pilli: Pozitif çıkan ikinci ustabaşı cezasız kalmayacaktır!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde saptanan pozitif vakalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Dr. Ali Pilli hastanede çalışan ve daha önce pozitif koronavirüs saptanan işçi başı ile birebir temasta olan bir hastane çalışanının kendisini gizlediğini, hatta ailesini korumak için evine gitmeyerek günlerdir hastane içerisinde barındığını açıkladı. Bakan Pilli söz konusu şahsın sorumsuzca hastane içerisinde hem çalışanlar ile temas etmeye hem de görev yapmaya devam ettiğini söyledi.

Pilli açıklamasına şu şekilde devam etti:

Söz konusu bu şahsın testi pozitif çıktıktan sonra kendi  temaslılarına müracaat etme çağrısında bulunmasının hiçbir anlamı yoktur.  Çünkü bu şahıs zaten günlerdir kendini gizlemiştir. Burada büyük bir suç vardır.  Bulaşıcı Hastalıklar Yasası'na göre söz konusu şahısla ilgili gereken yapılacak ve bu suç cezasız kalmayacaktır. Bakanlığımızın temaslılarla ilgili kendilerini gizlememesi konusunda defalarca yaptığı çağrılara rağmen bir hastane çalışanımızın sorumluluğunu yerine getirmemiş olması ve halk sağlığını riske atması çok üzücüdür ve  cezasız kalmayacaktır.  Sağlık Bakanlığımız söz konusu çalışanla ilgili yasal soruşturmayı başlatmıştır.

Öte yandan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi içerisinde gerekli tüm önlemler alınmış ve bu şahısla ilgili temaslı olan her kişi gözleme alınarak, testleri yapılmıştır.  Şu ana kadar söz konusu şahsın temaslarında pozitif bir vakaya rastlanmamıştır.

Bu şahsın temaslı olabileceği düşünülen herkes, en küçük  bir ihtimal göz önüne  alınarak, geniş kapsamlı izoleye tabi tutulmuştur. Ayrıca Lefkoşa  Devlet Hastanesi'nde personel için  kart sistemine geçilmesi için  çalışmalar  başlatılmıştır, ziyaretçilerle ilgili  kısıtlamalar da üst düzeye  çıkarılmıştır.

Sağlık Bakanı olarak buradan bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum; lütfen herkes kendine düşen görevi yerine getirsin. Özellikle sağlık personelimiz bu bilinçle hareket etmeli ve vatandaşa da doğru örnek olmalıdır.

Hastane çalışanlarında görülen pozitif vakalar hepsi dış kaynaklıdır.

Herkes bu işi ciddiye alsın.  Her kim  halk sağlığını tehlikeye atarsa yasalar karşısında büyük bir suç işlemiş olup hakkında gerekli adli soruşturma yapılacaktır.

Hastanemiz de güvenli bir şekilde hizmet vermeye devam etmektedir Lütfen vatandaşlarımız rahat olsunlar.

17/12/2020 17:17
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