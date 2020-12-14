Sağlık Bakanı Ali Pilli, temaslının temaslısı olması nedeniyle ailesinden ayrı bir şekilde kendini izole ettiğini bildirdi. Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Bakan Pilli, 3 günün sonunda yapacağı testin negatif çıkması durumunda izole konusunda tekrar değerlendirme yapacağını kaydetti.

Herhangi bir şikayeti olmadığını vurgulayan Pilli, “Pozitif olmamam gerekir, az bir ihtimal de olsa izole oldum” diye konuştu.

Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Pilli, direkt olmasa da temaslının temaslısı olması nedeniyle kendini izole ettiğini kaydetti.

Ailesinden ayrı bir şekilde izole olduğunu söyleyen Bakan Pilli, geçen Perşembe Başhekim Dr. Adil Özyılkan’ın da olduğu toplantıya katılması ve Özyılkan’ın pozitif çıkması nedeniyle izole olduğunu anlattı.

Perşembe günkü toplantıya katılanlara bugün PCR testi yapıldığını bildiren Pilli, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür ve İki toplumlu Sağlık Komitesi eş Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları Müdürü Dr. Cenk Soydan’ın aralarında olduğu kişilerin test sonucunun negatif çıktığını açıkladı.

Cumartesi günü yapılan test sonucunun negatif çıktığını kaydeden Pilli, 3 gün sonra kendisine bir test daha yapılacağını ifade etti.

3 günü beklemeden de test yaptırabileceğini dile getiren Pilli, 3 günün sonunda yapacağı testin negatif çıkması durumunda ise izole konusunda tekrar değerlendirme yapacağını kaydetti. Herhangi bir şikayeti olmadığını da vurgulayan Pilli, “Pozitif olmamam gerekir, az bir ihtimal de olsa izole oldum” diye konuştu.

İşi gereği sağlık personeli ile sürekli iletişim içerisinde olduğunu ve gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden Pilli, sağlık çalışanlarının her zaman risk altında olduğuna dikkat çekti.

“İŞLERİMİ AKSATMADIM”

İzole olmasının işlerini aksatmadığına vurgu yapan Pilli, “İşimin başındayım, buradan olayları daha iyi idare ediyorum. Daha aktif çalışıyorum. Her şeyden haberimiz vardır” şeklinde konuştu.

Güzelyurt’ta tarama başlattıklarına dikkat çeken Pilli, işyerleri, belediye ve polis teşkilatında PCR testi yapılmaya başlandığını kaydetti.

Sadece Sağlık Bakanlığı nezdinde değil bireysel olarak da tedbirlerin alınmasının şart olduğunun altını çizen Pilli, maske, sosyal mesafe ve hijyenin önemine dikkat çekti. Pilli, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin yeni kararlar aldığına da işaret etti.

Sağlık Bakanlığı’nın vakaların durumuna göre gerekli tedbirleri aldığını ifade eden Bakan Pilli, “Halkımız bize güveniyor, biz de halkımıza güveniyoruz” dedi.

Çarşamba gününden itibaren kurum ve kuruluşlarda denetimlerin başlatılacağını belirten Pilli, tedbirlerin ihmal edildiğine dikkat çekti. Kurallara uyulmaması durumunda cezalar kesileceği uyarısında bulunan Bakan Pilli, maske takmayana kesin ceza kesileceğini söyledi.

“Kürsülerde konuşmak kolaydır, önemli olan cephede savaşmak” vurgusu yapan Bakan Pilli, Acil Durum Hastanesi’nin hizmette olmaması nedeniyle yapılan eleştirilere de yanıt verdi.

“HASTANEYİ YARIN SABAH BİLE AÇABİLİRİZ”

Pilli, “Hastaneyi her an açabiliriz, yarın sabah bile açabiliriz” dedi. Acil Durum Hastanesi’nde basit eksiklikler olduğunu kaydeden Pilli, bu konuda gerekli direktifleri verdiğini ifade etti. Pilli, “En iyi Covid-19 mücadelesi veren ülkeyiz” diyerek, konuşurken herkesin dikkatli ve yapıcı olması gerektiğini belirtti.

Pilli, Bakanlar Kurulu toplantısında, farklı bölümler için sözleşmeli doktor alımı için de öneri vereceğini bildirdi.

AŞI… “GEREKTİĞİ ZAMAN ALINACAK”

Covid-19 aşısıyla ilgili çalışmaların devam ettiğine işaret eden Sağlık Bakanı Pilli, yan etkilerin henüz ortaya çıkmadığını, önümüzdeki süreçte belli olacağını ifade etti. Gerekli aşıyı alacaklarını dile getiren Pilli, birkaç ülke dışında aşılamanın Ocak ayında yapılacağını, Güney Kıbrıs’ta da Ocak’ta yapılmasının planlandığını kaydetti. Pilli, “Herhangi bir sıkıntımız yok. Gerektiği zaman alınacak. Halkımıza zarar vermeyecek aşılar yapılacak” dedi.

“HEM TEDBİR, HEM AŞIYLA 2021’İ KURTARMIŞ OLACAĞIZ”

Güney Kıbrıs’ta yaşanan vaka artışına da dikkat çeken Pilli, yeterli tedbirlerin alınamadığını, bunu Rum yetkililerin de söylediğini belirtti. Tüm dünyada çok sıkı tedbirler alınmaya başladığını ifade eden Bakan Pilli, önümüzdeki 4 ayın çok önemli olduğuna işaret etti. Pilli, “Hem tedbir, hem aşıyla 2021’i kurtarmış olacağız” ifadelerini kullandı.

“Benim için sağlık çok önemlidir. Önce sağlık” vurgusu yapan Pilli, rakamların ortada olduğunu, doktorların da var gücüyle çalıştığını dile getirdi. Pilli, “Halkımız için ne gerekirse yaparız, baskı altında kalmayız” şeklinde konuştu.

Hastanede çıkan pozitif vakaları hatırlatan Pilli, dünyanın her yerinde sağlık çalışanları arasında bulaş yaşandığına dikkat çekti ve çıkan vakaların durumlarının iyi olduğunu belirtti.

“YILBAŞINI HERKES EVİNDE GEÇİRSİN”

Son olarak önümüzün kış olduğuna işaret ederek, halka tedbirlere uyma çağrısı yapan Sağlık Bakanı Pilli, “Yılbaşını herkes evinde geçirsin, bulaş riskini artırmamak adına halk sağlığı açısından hepimiz için en iyisi olur” ifadelerini kullandı.

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14/12/2020 16:31