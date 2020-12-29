Pilli Saner’e rest çekti

Ülkede yaşanan pandemi krizi, hükümet içerisinde de ciddi bir tartışmaya yol açtı.

Salgını önlemek için Sağlık Üst Kurulu tarafından alınan kararlar resmî gazetede yayınlanmayarak Başbakan tarafından görmezden gelindi.

Başbakan Ersan Saner’in kararları uygulamama tavrı, özellikle Güney ile Kuzey arasındaki teması önlemek için alınan kararı engellemesi Sağlık Bakanı Ali Pilli ile arasını açtı.

Sağlık Bakanlığı’nın vaka sayısını önleme girişimleri yine Başbakan’a takıldı.

Bugün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında da Saner- Pilli arasında gerilim yaşandı.

Saner’in bar- meyhanelerle ilgili alınan kararı da resmî gazetede yayınlanmaması bardağı taşıran son damla oldu.

Bugünkü toplantıya Sağlık Üst Kurulu’nun yeni kararları ile giden Pilli, yine ters bir tavırla karşılaştı.

Pilli, Saner’e “Eğer kararları uygulamayacaksanız, bana gerek yok. Beni de görevden alın. Bu şartlarda çalışmam mümkün değil” diye çıkıştı.

Saner, Pilli’yi zor sakinleştirdi, diğer bakanlar da araya girerek, olayın büyümesini engelledi.

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29/12/2020 14:55