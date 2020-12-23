Pilli: Son günlerde çıkan vakalar Güney kaynaklı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Mağusa'da çıkan vakaların Güney Kıbrıs kaynaklı olduğunu açıkladı.

Bakan Pilli şöyle konuştu:

Bir yılda bizde yaşanan ölüm sayısı dün tek günde Güney Kıbrıs’ta yaşandı

Biz dikkatle önemleri uygulayarak bu süreci başarı ile yönetmeye devam edeceğiz

Ekonomi ve sağlığı birlikte yürütmeye çalıştık çalışmaya da devam edeceğiz ama sağlık bu aşamada ekonominin önünde

Ülkede sağlıkla ilgili herşey kontrolümüz altında ortaya çıkan bulaşalar kontrolümüz altında

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23/12/2020 09:27