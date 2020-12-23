Pilli: Son günlerde çıkan vakalar Güney kaynaklı
23/12/2020
Sağlık Bakanı Ali Pilli, Mağusa'da çıkan vakaların Güney Kıbrıs kaynaklı olduğunu açıkladı.
Bakan Pilli şöyle konuştu:
Bir yılda bizde yaşanan ölüm sayısı dün tek günde Güney Kıbrıs’ta yaşandı
Biz dikkatle önemleri uygulayarak bu süreci başarı ile yönetmeye devam edeceğiz
Ekonomi ve sağlığı birlikte yürütmeye çalıştık çalışmaya da devam edeceğiz ama sağlık bu aşamada ekonominin önünde
Ülkede sağlıkla ilgili herşey kontrolümüz altında ortaya çıkan bulaşalar kontrolümüz altında