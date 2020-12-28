Pilli: Şubat tatili öne alınabilir

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’de açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 'olağanüstü' bir durum yaşandığını söyleyerek, Kamu Hizmeti Komisyonu'na çağrı yaptı: Bir an önce yeni hemşireleri istihdam etmemiz lazım.

"Herkes kendi üzerine düşen görevi yapmalıdır" diyen Pilli, "denizde yüzdük, karaya çıkacağız, şimdi yardım istiyoruz. Bu salgını atlatmaya çalışırken, kimse batmamız uğraşmasın" dedi.

Vakalarda bir artış olduğunu belirten Pili, ocak ayı içerisinde aşılamaya başlamak istediklerini söyledi. Ancak Pilli, 'Aşı Eylem Planı' hakkında detay vermedi.

Pilli, virüsün insanların hareketi ile bulaştığını dile getirdi.

"Yalnız başımıza bu işler bir yere gitmez, dost birlikler bizi vurmasın" diyen Ali Pilli, özellikle sosyal medyadaki eleştirilerden rahatsızlığını dile getirdi.

"Kimin ne yaptığı bellidir, bizim amacımız sağlıktır" diyen Pilli, yardım çağrısı yaptığını söyledi, amacının suçlamak olmadığını ifade etti.

Pilli, restoranlarla ilgili saat 21.00'e kadar olan sınırlamanın "kapatma" kararı olmadığını, bunun süreli bir karar olduğunu belirtti; "Biz açılışlara da bir yasak koymuştuk, ancak gördük ki, hafta sonu buna uyulmadı."

'Şubat tatilini öne alabiliriz'

Sağlık Bakanı Ali Pilli, okullardaki bulaşın durumuna göre şubat tatilini erkene alabileceklerini, ancak, bunun kesin olmadığını, Eğitim Bakanı ile birlikte çalışma yapacaklarını

Ali Pilli’nin açıklamalarından satırbaşları:

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu tarafından alınan kararlar geçicidir. 21:00’e kadar restorana gidilebilir sonra paket servis yapılabilir. Hafta sonu açılış yapıldığını gördük. Halk evde kalsın kendini korusun. Hasta olanlar yanında temaslı olanlar da sıkıntı çekiyor.

Halk birkaç gün daha dayansın. Sağlık çalışanları özveriyle çalışıyor.

9 Eylülde İlkokulunda pozitif vaka sayısı 5 oldu.

Söylediklerim yanlış anlaşılıyor. Şubat tatili öne alınabilir dedim alınacak demedim. Eğitim bakanı ile çalışma yapıp okulların durumunu değerlendireceğiz.

Aşıyla ilgili Türkiye ve AB üzerinden Güney Kıbrıs yararlanabiliriz. Türkiye’ye aşı gelmesinin ardından yol haritası belirlenecek. Ocak ayı içerisinde veya ilk haftasında Güney’deki aşılarla ilgili durum netleşecek.

Bu habere tepkiniz:



28/12/2020 10:33