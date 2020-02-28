Pilli: Türkiye’den teknik heyet hasar tespit çalışmaları için geliyor

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Başbakan Ersin Tatar’ın da katılımıyla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bu sabah çıkan yangınla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Pilli, hastanedeki hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, bunun için yarın Türkiye’den teknik bir heyetin KKTC’ye geleceğini, çalışmalar tamamlanınca kamuoyunu bilgilendireceklerini belirtti.

Pilli, hastanede kimyasal bir kalıntı olmadığını da açıkladı.

28/02/2020 22:09