Pilli: Yılbaşını evde geçirin
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli vatandaşa çağrı yaparak yılbaşını evde geçirmelerini istedi.
23/12/2020
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli vatandaşa çağrı yaparak yılbaşını evde geçirmelerini istedi.
Bakan Pilli açıklamasında şunları söyledi:
"Covid-19’dan 1 kişi kaybetsek biz bunu kaldıramayız. Küçük bir ülkeyiz ve ekonomimizi toparlayabiliriz. Ben tutumumdan geri adım atmayacağım. Sağlığı ön planda tutmaya devam edeceğim. Covid-19 dünyada bitmiyor, azalmıyor. Kış aylarında daha da artıyor. Herkes yılbaşını evinde geçirsin.
Ailenizi, sevdiklerinizi düşünüyorsanız yılbaşını evinizde geçirin. Yılbaşında bir geceyi eğlencede geçirip daha sonraki günleri hastanede geçirmek istemezsiniz.”