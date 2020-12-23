Pilli: Yılbaşını evde geçirin

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli vatandaşa çağrı yaparak yılbaşını evde geçirmelerini istedi.

Bakan Pilli açıklamasında şunları söyledi:

"Covid-19’dan 1 kişi kaybetsek biz bunu kaldıramayız. Küçük bir ülkeyiz ve ekonomimizi toparlayabiliriz. Ben tutumumdan geri adım atmayacağım. Sağlığı ön planda tutmaya devam edeceğim. Covid-19 dünyada bitmiyor, azalmıyor. Kış aylarında daha da artıyor. Herkes yılbaşını evinde geçirsin.

Ailenizi, sevdiklerinizi düşünüyorsanız yılbaşını evinizde geçirin. Yılbaşında bir geceyi eğlencede geçirip daha sonraki günleri hastanede geçirmek istemezsiniz.”

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23/12/2020 10:07