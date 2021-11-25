Pilli’den 25 Kasım mesajı…

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25/11/2021

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Pilli’den 25 Kasım mesajı…

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla mesaj yayımladı; kadına karşı her türlü şiddetin insanlık suçu olduğunu vurguladı.

Sağlık Bakanı Pilli, kadına yönelik her türlü şiddete karşı hayır demek için toplumun gereken dayanışmayı ve hassasiyeti göstermesi gerektiğini kaydetti.

Kadına karşı uygulanan her türlü şiddetin bir insanlık suçu olduğunu vurgulayan Bakan Pilli, “Unutmayın! Kadınlarımız; annelerimizdir, eşlerimizdir, çocuklarımızdır, sevdiklerimizdir” kadına karşı şiddet kabul edilemez” ifadesini kullandı.

25/11/2021 20:49
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TAGS: Pilli’den 25 Kasım mesajı…
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