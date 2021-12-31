Pilli:Temas takip ekibininin güçlenmesini için gerekli tüm adımlar atılacak

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, temas takip ekibini ziyaret etti.

Bakan Pilli, yeni yılda da görevleri başında olan temas takip ekibinin özveriyle çalışmaya devam edeceklerini, Covid-19 salgını sürecinde önemli bir bacağı oluşturduklarını kaydetti.

Temas Takip Ekibi Sorumlusu Dr. Şebnem Benar'dan çalışmalarla ilgili bilgiler alan Bakan Pilli, tüm ekibin yeni yılını kutladı.

Bakan Pilli, vakaların artışı doğrultusunda bir yoğunluk yaşandığını, pozitif ve temaslılara ulaşan bu ekibin pandemiyle mücadelede büyük bir görev üstlendiğini kaydetti.

Bakan Pilli, kendisine aktarılan sıkıntılar doğrultusunda temaslı takip ekibinin güçlenmesi, vakaların daha iyi hizmet alabilmesi için gerekli tüm adımların atılacağını belirtti.

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31/12/2021 13:01