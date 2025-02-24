Pilot 35 bin fitte ısırıldı; yolcular kabusu yaşadı

Yaklaşık 35.000 fit yükseklikte seyreden uçakta bir pilot, tarantula tarafından ısırılıp alerjik reaksiyon gösterince uçakta tam anlamıyla kaos yaşandı.

İspanyol havayolu şirketi Iberia'ya ait Airbus A320 tipi uçakta yaşanan olay, Düsseldorf'tan Madrid Barajas Havalimanı'na yapılan uçuş sırasında gerçekleşti. Tarantulanın uçağa, önceki hafta Kazablanka'da yapılan bir aktarma sırasında bindiği tahmin ediliyor.

YOLCULAR BÜYÜK PANİK YAŞADI

Örümceklere karşı alerjisi olduğu bilinen pilota hemen anti-enflamatuar ilaçlarla tedavi uygulandı. Olayın ardından Madrid'e varan uçak tamamen ilaçlanarak dezenfekte edildi ve bu işlem nedeniyle bir sonraki sefer üç saat gecikti. Vigo kentine yapılacak uçuş için bekleyen yolcular, yaşanan olay hakkında bilgilendirildi.

Öte yandan İspanyol basınına göre olayın ardından ilaçlama yapılmasına rağmen bazı yolcular, uçakta başka örümceklerin olup olmadığını kontrol etmek için sürekli koltuklarını ve koridorları inceledi.