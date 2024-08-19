Pilot bayıldı, yolcular Varşova’ya dönmek zorunda kaldı!

Varşova'dan Larnaka'ya uçan Wizzair'in Airbus A321 tipi uçağında pilot baygınlık geçirdi. Diğer pilot durumu acil olarak kuleye bildirdi ve uçak Varşova'ya döndü. Yerel saatle 07.00'de sorunsuz bir iniş yaptı.

Polonya’nın Varşova’dan Larnaka’ya giden Wizzair’in Airbus A321 tipi uçağında, pilotun ani bir bayılma durumu yolculukta büyük bir panik yarattı. Diğer pilot, acil durum sinyali vererek havalimanı kulesine durumu bildirdi ve uçağın derhal Varşova’ya dönmesi talimatını aldı. Yolcular, güvenli bir inişin ardından yeni bir uçakla Larnaka’ya ulaşmak üzere alternatif bir plan yapılması için bekleyeceklerdi.

Polonya’nın başkenti Varşova’dan Güney Kıbrıs’ın Larnaka şehrine doğru yola çıkan Airbus A321 tipi uçakta, Wizzair firmasına ait 225 yolcunun bulunduğu sırada pilot baygınlık geçirdi.

Diğer pilot, durumu hemen hava trafik kontrolüne bildirerek uçağın acil olarak Varşova’ya dönmesine karar verdi.

Yerel saatle 07.00 civarında, Varşova Chopin Havalimanı’na sorunsuz bir iniş gerçekleştiren uçaktaki bayılan pilot, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yolcular, başka bir uçakla Larnaka’ya gönderilmek üzere beklemeye devam ediyor.