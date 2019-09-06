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Pilot geç kaldı uçağı yolcu uçurdu

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06/09/2019

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Pilot geç kaldı uçağı yolcu uçurdu

İngiltere’de pilot Michael Bradley, eşi ve çocuğuyla tatile çıkacaktı. Çalıştığı havayolu şirketi EasyJet ile İspanya’ya uçacaklardı. Ama uçağa bindikten sonra 2 saat rötar olacağı açıklandı.

Rötar nedeninin şirketteki pilot yetersizliği olduğu ortaya çıktı. Pilot, başka bir seferden yeni dönmüştü ve dinlenmesi gerekiyordu.

Bunun üzerine Bradley, şirketi ve yolcularla konuşarak seferi yapmaya gönüllü oldu. Kokpite girdi. İzin gününü de çalışarak geçirmiş oldu. POSTA-DÜNYA

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TAGS: Pilot geç kaldı uçağı yolcu uçurdu, haber, kıbrıs,
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