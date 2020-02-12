Pilot inisiyatif kullanmış ama kontrol etmekte aciz kalmış

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12/02/2020

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Pilot inisiyatif kullanmış ama kontrol etmekte aciz kalmış

TC Ulaştırma Bakanı Turhan, 5 Şubat'ta İstanbul'da pistten çıkan uçakla ilgili, "Belli ki pilot inisiyatif kullanmış ama kontrol etmekte aciz kalmış" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 5 Şubat'ta Sabiha Gökçen'de pissten çıkan Pegasus uçağı ile ilgili açıklamalarda bulundu. 

Turhan, şunları söyledi: 

"Belli ki uçağı kullanan pilot inisiyatif kullanmış ama kontrol etmekte aciz kalmış. Belgeler toplandı, kara kutu incelendikten sonra gerçek ortaya çıkacak."

12/02/2020 11:38
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TAGS: pegasus
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