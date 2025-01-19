Pilot Özcezarlı anısına Tatlısu’da fidan dikildi
YAYIN TARİHİ:
19/01/2025
Hava Sporları Federasyonu’na ait eğitim uçağının beş yıl önce düşmesi sonucu hayatını kaybeden öğretmen pilotlardan Serkan Özcezarlı anısına dün Tatlısu’da fidan dikildi.
Fidan dikme etkinliği Serkan Özcezarlı’nın ailesi, mesai arkadaşları ve Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan’ın katılımıyla yapıldı.
Geçitkale Havalimanı yakınlarında 29 Ekim 2019’da öğle saatlerinde Hava Sporları Federasyonu’na ait eğitim uçağı düşmüş, öğretmen pilotlar Serkan Özcezarlı ve Hakan Çetinkaya yaşamlarını yitirmişti.
YAYIN TARİHİ: