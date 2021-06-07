Pilotlarımız İkincilik Kürsüsünde

KKTC Hava Sporları Federasyonu ve Kıbrıs Alternatif Sporlar Derneği sporcularından oluşan takımımız Yamaç Paraşüt dalında uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Cemal DİREKCİ, Umut AKÇIL ve Murat MENDELİ’den oluşan KKTC Hava Sporları Federasyonu Yamaç Paraşüt Milli Takımı geçtiğimiz hafta sonu Alanya’da gerçekleşen “Avrupa Hedef Kupası”na katılarak ülke sporuna gurur veren bir başarıya daha imza attılar.

Alanya’da gerçekleştirilen yarışmaya dalında iddialı toplam 50 yarışmacıdan oluşan 12 takım katıldı. Yarışmada mücadele eden sporcularımız 8 raund sonunda Cemal DİREKCİ, Umut AKÇIL ve Murat MENDELİ takım halinde ikincilik kürsüsüne çıkarak aldıkları iyi dereceler sonucunda şampiyonaya damga vurdular.

KKTC BAŞARIYLA TEMSİL EDİLİYOR

Milli sporcularımız bu organizasyonun düzenlenmesinde büyük katkıda bulunurken aynı zamanda da bir kez daha tüm izolasyon ve ambargolara rağmen tamamen kendi imkanlarıyla katılarak ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek dünya çapında sıralamaya girip büyük bir başarıya imza atmışlardır.

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07/06/2021 14:34