Pilotu bilincini kaybetti, uçak acil iniş yaptı

Pilotu bilincini kaybedince Japon ANA'ya ait kargo uçağı acil iniş yaptı

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20/04/2021

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Pilotu bilincini kaybetti, uçak acil iniş yaptı

Japonya'nın en büyük havayollarından All Nippon Airways firmasına ait Boeing 787 tip kargo uçağı, pilotunun bilincini kaybetmesi sonrası, Rusya'nın Novosibirsk kentine acil iniş yaptı.

Kyodo ajansının haberine göre, ANA'ya ait Boeing 787 tip kargo uçağı Tokyo'ya ulaşmak üzere Paris'ten 8 mürettebatıyla ayrıldı.

Pilotunun yaşadığı bilinç kaybı sonrası uçak, Moskova'ya 1500 kilometre uzaklıkta Sibirya'nın Novosibirsk kentindeki Tolmachevo Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Pilotun durumu ve uçağın acil inişi soruşturan Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı ciddi bir kazanın atlatıldığı değerlendirmesinde bulundu.

20/04/2021 09:39
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TAGS: Japonya, rusya
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