Pınar Altuğ: Günde 16 saat aç duruyorum!
Oyuncu Pınar Altuğ, önceki gün Fişekhane’de gerçekleşen bir etkinliğe katıldı. 1994 yılında düzenlenn Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Altuğ (49), yıllara meydan okuyan görüntüsü hakkında konuştu.
03/02/2024
Geçtiğimiz hafta özel bir doğum günü yaptığını dile getiren Pınar Altuğ, "Kızım Su, 15 yaşına geldi. Zaman çok çabuk geçiyor, daha dün kucağımdaydı" ifadelerini kullandı.
"DÖRT YILDIR ARALIKLI ORUÇ TUTUYORUM"
Altuğ, formda görüntüsünün sırrını ise "Aslında bunu dört yıldır aralıklı oruç tutmaya borçluyum. Her gün 16 saat aç duruyorum, tabii spor da var" sözleriyle açıkladı.