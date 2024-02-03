Pınar Altuğ: Günde 16 saat aç duruyorum!

Geçtiğimiz hafta özel bir doğum günü yaptığını dile getiren Pınar Altuğ, "Kızım Su, 15 yaşına geldi. Zaman çok çabuk geçiyor, daha dün kucağımdaydı" ifadelerini kullandı.

"DÖRT YILDIR ARALIKLI ORUÇ TUTUYORUM"

Altuğ, formda görüntüsünün sırrını ise "Aslında bunu dört yıldır aralıklı oruç tutmaya borçluyum. Her gün 16 saat aç duruyorum, tabii spor da var" sözleriyle açıkladı.