Pınar Altuğ'dan Vatan Şaşmaz paylaşımı: Özlüyorum

Beşiktaş’ta lüks bir otelde eski manken Filiz Aker tarafından öldürülen Vatan Şaşmaz, vefatının 4'üncü yılında dostları ve çalışma arkadaşları tarafından yapılan paylaşımlar ile anılıyor.

Oyuncu Pınar Altuğ da Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 4'üncü yılında unutmadı. Altuğ, sosyal medya hesabından rol arkadaşını andığı bir paylaşımda bulundu.

Altuğ, dizi setinde birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak “Özlüyorum” notunu düştü.

Vatan Şaşmaz ile bir dönem 'Sabah Şekerleri' programını sunan Melike Öcalan da Şaşmaz'ı ölümünün 4'üncü yılında unutmadı.

Öcalan, Vatan Şaşmaz ile çekilmiş fotoğraflarını "Öyle çok şey var ki yazılacak... Belki de bir ömre yetmeyecek kadar güzel anılar. Öyle güzel anılar biriktirdik ki anlatılmaz yaşanır. İyi ki yaşamışız. İyi ki güzel cümlelerle geçmişsin bu hayattan" notuyla paylaştı.

NE OLMUŞTU

Vatan Şaşmaz, 27 Ağustos 2017'de Beşiktaş’ta lüks bir otel odasında eski manken Filiz Aker ile birlikte ölü bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, girdikleri odada, sunucu Şaşmaz ile eski manken Filiz Aker'i, silahla vurulmuş olarak buldu. Yapılan kontrolde, sırtına kurşun isabet eden Şaşmaz ile başından vurulan Aker'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan inceleme sonrası Filiz Aker'in Şaşmaz'ı öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi.

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27/08/2021 16:49