Pınar Altuğ'u kızdıran yorum

Hayvanseverliği ile bilinen Pınar Altuğ, kucağında köpek ile verdiği pozu 'Çok seviyorum ve hep seveceğim' notu ile Instagram sayfasında paylaştı. Bir takipçisi ünlü oyuncuya "O halde ülkemizin her yerinde hayvan katliamları ve zulüm var. Neden sesinizi çıkarmıyorsunuz bir hayvansever olarak Pınar Hanım! Hiçbir şey güllük gülistanlık değiş biliyorsunuz değil mi? Bu konudaki fikrinizi sevenlerinizle takipçilerinizle neden paylaşmıyorsunuz?" diye sordu.

Pınar Altuğ ise sitemkar bir dille "Peki acaba ben paylaşıyorum da siz görmüyor olabilir misiniz? Bunu düşündünüz mü?" yanıtını verdi.

Bu habere tepkiniz:



02/04/2022 12:40