Pınar Aydın son haliyle olay oldu!

Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba'nın kızı Pınar'ı oynayan ve bu sayede tanınan Pınar Aydın, oyunculuğa ara vermiş ve evlenip kendisine yeni bir hayat kurmuştu. Pınar Erbaş'ın son görüntüsü ortaya çıktı. Görenler gözlerine inanamadı.

Akademi Türkiye yarışması ile piyasaya adım atan ve Arka Sokaklar ile Akasya Durağı dizilerinde oyunculuk yapan Pınar Aydın, imajında yeniliğe gitti. Özellikle Arka Sokaklar dizisinde oynadığı Pınar rolü ile akıllarda yer edinen Pınar Aydın, uzun soluklu Arka Sokaklar'ın ardından Akasya Durağı dizisinde de rol almış daha sonra evlenip oyunculuğu bırakmıştı. 2015 yılında Giresunspor Genel Müdürü Harun Ovalıoğlu ile evlenen Aydın, artık iki çocuk annesi.

EVLENDİKTEN SONRA OYUNCULUĞU BIRAKTI

Evlendikten sonra oyunculuk mesleğine son veren Pınar Aydın, imajının son haliyle oldukça şaşırtıyor.

İşte ünlü oyuncunun şimdiki hali!

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09/11/2022 22:31