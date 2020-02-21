Pınar Barut Başarı Öyküsünü Anlattı

Haber Kıbrıs-Gülten Özyakup Sezgin

IKA Culinary Olympics Aşçılık Olimpiyatları’nda Sugar Artist Pasta sanatçısı Pınar Barut KKTC adına altın madalya kazandı.

Olimpiyat ilk kez Stuttgart’ta yapıldı. 70’den fazla ülke, 2000 şef ve 100.000 ziyaretçi katıldı. Dünyanın en büyük ve en zor yarışması olarak kabul edilen yarışmada KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim görevlisi Pınar Barut’un altın madalya kazanması ülkesi için büyük bir gurur ile karşılandı.

2020 IKA Aşçılık Olimpiyatları altın madalyayı Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne getirmekten gurur duyduğunu belirten Pınar Barut, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne ve Turizm Fakültesi Dekanlığına maddi ve manevi tüm destekleri için çok teşekkür etti.

Pınar Barut dün akşam adaya gelmesinin ardından ayağının tozuyla Haber Kıbrıs’a konuştu, etkinlikte yaşadıklarını ve duygularını paylaştı.

İşte Pınar Barut ile yapılan röportaj;

Haber Kıbrıs: Bizlere kendinizden bahseder misiniz?

Pınar Barut: Ben Pınar Barut, Lefkoşa doğumluyum. Eğitimim için küçük yasta Londra’ya yerleştim, orada İşletme daha sonra Finans ve İşletme hukuku masteri yaptım. Daha sonra muhasebe şirketinde çalışmaya başladım ama masa başı işin bana göre olmadığını anlayıp çocukluk tutkumu ve hayallerimi gerçekleştirmek istedim.

Şu anda Doğu Akdeniz Üniversitesinde Gastronomi bölümünde Pasta Şefi / Öğretim Görevli olarak çalışmaktayım.

Haber Kıbrıs: Pasta yapımı ve pasta tasarımcılığına nasıl ve ne zaman başladınız?

Pınar Barut: İngiltere’de profesyonel pastacılık eğitimlerini araştırdım ve onlara kayıt oldum. Okuldaki hocalarımın yeteneğimi keşfetmesi ve daha ileriye yönlendirmesiyle pasta maceram başlamış oldu.

Haber Kıbrıs: Pasta yaparken sizi en çok ne heyecanlandırıyor?

Pınar Barut: Pasta yapmak benim için tam anlamıyla bir tutku. Pasta bittikten sonra insanların yüzündeki gülümsemeyi görmek bambaşka bir heyecan.

Haber Kıbrıs: Altın madalyalara uzanan başarı öykünüzü bizlere anlatır mısınız?

Pınar Barut: Hocalarımın ısrarı üzerine 9 yıl önce yarışma maceram başladı. İlk girdiğim yarışmadan itibaren madalyalar gelmeye başladı. Yarışma heyecanı bambaşka bir duygu, başardıkça daha üst seviyeye çıkmaya çalışırsınız ve kendinizle yarışıyorsunuz. Kesinlikle muhteşem bir duygu ve umarım öğrencilerimde ayni heyecanı verebiliyorumdur. Dünyanın en zor iki yarışmasında (Dünya Kupası ve Olimpiyatlar) altın madalya aldığım ve ilk Kıbrıslı Türk Şef olarak bu yarışmalara gittiğim için gururluyum. Bu arada Doğu Akdeniz Üniversitesine bana bu fırsatı verdiği için çok teşekkür ederim. Üniversitemin bayrağını gururla dalgalandırdım.

***

21/02/2020 13:52