Pınar Başman Süren’den Duygusal Veda

Kuzey Kıbrıs’ın tanınmış iş insanlarından Mustafa Başman, dün hayatını kaybetti. Başman’ın vefatı, ailesi ve sevenleri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Merhumun kızı Pınar Başman Süren, babasına duyduğu sevgi ve minneti dile getiren duygusal bir açıklama yaptı. Süren, babasının adını her zaman gururla taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı: