Pınar Başman Süren’den Duygusal Veda

Kuzey Kıbrıs’ın tanınmış iş insanlarından Mustafa Başman, dün hayatını kaybetti. Başman’ın vefatı, ailesi ve sevenleri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Merhumun kızı Pınar Başman Süren, babasına duyduğu sevgi ve minneti dile getiren duygusal bir açıklama yaptı. Süren, babasının adını her zaman gururla taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Eski Kıbrıslılar ilk tanışmada ‘Kimlerdensin?’ diye sorarlardı. ‘Ben Mustafa Başman’ın kızıyam’ dediğimde karşımdaki insanların sevgi dolu, minnet dolu sözlerini duydum her zaman. Mustafa Başman’ı tanıyanların gözlerindeki içten gülümsemeyi gördüm hep. Böyle bir gururla ve her zaman başımız dik yaşamamızı sağladın. 48 yıl boyunca büyük bir sevgi ile ellerimden tuttun, en büyük yol göstericim, ilham kaynağım, dayanağım oldun… Seni çok seviyorum ilk aşkım, her zaman benimle olacaksın!”